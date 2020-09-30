新华社北京9月29日电 题：“吃回本”“讲排场”不可取——多管齐下制止餐饮浪费

新华社记者赵文君、张骁、黄安琪

29日，国务院食品安全办联合市场监管总局等部门联合举办“提升餐饮质量 制止餐饮浪费”主题活动。活动发布了餐饮质量安全提升行动方案，将提升餐饮质量和制止餐饮浪费的举措有机结合；多家食品安全联盟企业联合发出“厉行节约 拒绝浪费”倡议。

市场监管总局局长张工表示，餐饮企业要落实主体责任，把提升餐饮质量、制止餐饮浪费融入食材采购、储存管理、加工制作、消费服务、外卖配送全过程，积极推行菜单标注菜量。要发挥行业自律作用，将保障餐饮质量安全、反对餐饮浪费纳入示范餐厅等创建活动。

金秋时节，随着国庆中秋“双节”的临近，人们探亲访友活动开始增多，不少餐厅客流量激增，制止餐饮浪费成为餐厅管理的重点。

北京市朝阳区青年路一家海鲜自助餐厅负责人张卫东告诉记者，有些自助餐厅价格较高，顾客抱着“吃回本”的心态，很容易造成浪费。餐厅主动优化供餐方式，将平铺在取餐台上的大量鱼、虾、蟹肉分小盘存装。当食客结束用餐、服务员清台时，如果食客没有浪费食材，服务员会向食客发放一张“光盘行动小标兵”奖励券，食客凭券到前台领取两个新鲜的水果作为伴手礼。

张卫东说，由于餐厅并无行政权力进行处罚，对于一些食客的浪费行为，餐厅工作人员有时会遇到阻力。比如有的食客将浪费的食物藏在垃圾桶中，有的食客喝酒后情绪激动，劝阻时容易影响其他顾客就餐，这些都成为餐厅管理的“棘手”问题。

“近来，和平门店的厨余垃圾较同期减少五分之二，极大缓解了店内垃圾存放压力，对垃圾前端分类也带来很大便利。”全聚德和平门店常务副总经理王亚敬介绍，为帮助客人适量点餐，全聚德集团培训“制止浪费监督员”，保证每个店每天至少1名。餐厅不仅推出免费打包服务，还向顾客赠送“节约标兵”小标牌以及便利贴等小礼物。

记者近日在上海市闵行区新虹街道的一个婚宴现场看到，菜品的数量比以前有所减少，离席时不少人打包了剩余的菜品。新郎徐杰告诉记者，这次喜宴是根据人数决定菜量，而且现场提供饭盒和打包袋，杜绝浪费。

据了解，这里的居民大部分是动迁村民。“至今还保留着当年村里办红白喜事、婚丧嫁娶的传统习俗，孩子结婚、老人过世，办宴席都要连办三天。”新虹街道党工委委员李晴说。

“倡导勤俭节约，办宴席更加经济实惠。”新虹街道爱博三村居民何海英说，原来我们村民办宴席，最讲究的是排场和面子，8道到10道冷盘、16道到18道热菜点心是标配，而且喜欢大盘，常常是吃不完，剩下很多菜。

近日，深圳6家肯德基餐厅启动“食物银行”公益试点项目，将未售完的余量食物，在餐厅门口设置自取点，免费提供给有需要的市民，践行勤俭节约风尚。

据肯德基的工作人员介绍，“食物银行”的食品采用冷冻形式存放，冰柜温度在零下22至18摄氏度之间，以确保食品安全。考虑到取用的方便，肯德基将余量食物进行分袋包装，并在包装袋上标明产品名称、存入日期、食用指引等信息。

中国烹饪协会会长傅龙成介绍，在市场监管总局指导下，协会于2019年底起草了《餐饮服务量化分级评定规范》，通过制定全国统一的量化分级标准规范，进一步健全餐饮服务量化分级管理，并在全国餐饮业全面推广。目前，该评定规范已经被列入餐饮质量安全提升行动方案。