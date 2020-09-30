公安机关“长江禁渔”行动获阶段性成效

公安部9月29日在京召开新闻发布会，通报近期深化推进公安机关“长江禁渔”行动，依法严厉打击长江流域非法捕捞犯罪有关情况。

公安部治安管理局局长李京生通报，公安部6月29日会同农业农村部召开视频会议，就联合开展打击长江流域非法捕捞专项整治行动进行动员部署，组织沿江各地和长江航运公安机关，开展为期三年的打击长江流域非法捕捞犯罪“长江禁渔”行动。

近3个月来，“长江禁渔”行动取得一定成效。截至目前，已侦破非法捕捞刑事案件3292起，抓获犯罪嫌疑人4838名，查扣涉案船只1500余艘、非法捕捞器具2.3万余套，查获渔获物7.7万余公斤，对非法捕捞违法犯罪形成了强大震慑，为长江禁捕工作提供了有力支撑。

记者了解到，公安部挂牌督办的第一批100起重点案件已全部告破，并深挖关联侦破相关案件11起，抓获犯罪嫌疑人295人。近日，又挂牌督办第二批55起重点案件，督促各地强化警种协同作战，切实深挖彻查，将打击效果“由江到岸”“由捕到销”延伸，全力摧毁犯罪团伙和组织网络，坚决斩断“捕运销”犯罪链条。

公安部会同农业农村部联合开展为期100天的涉渔联合走访活动，对退捕渔民家庭、生活困难渔民家庭、特殊人群家庭、涉渔重点区域做到“四个必访”，确保不漏一户、不落一处。走访旨在进一步宣传法律政策，了解掌握安置情况，提高社会公众知晓度和参与度。目前，共走访退捕渔民15.4万余人、涉渔场所2.1万余处，收集涉渔违法犯罪线索2300余条。

深化执法合作、建立联动机制为公安机关“长江禁渔”行动的有效开展提供了保障。

从案件侦办情况看，行动开展以来的近3个月时间内，沿江各地和长江航运公安机关侦破的非法捕捞刑事案件数量，已是2019年全年侦破案件数的1.5倍。侦破案件的大幅上升，既是公安机关加大打击力度的成果，也客观反映出当前长江流域非法捕捞犯罪多发高发的问题在一些地方仍不同程度存在，且容易出现反弹，全面落实禁捕要求仍需加倍努力。（记者彭景晖 通讯员崔梅宁）