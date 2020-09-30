让预约出游成为新风尚

在疫情防控常态化背景下，利用互联网预约旅游不仅成为保障安全、有序出游的重要管理手段，也是旅游业转型升级、实现高质量发展的有力抓手

国庆中秋假期将至，旅游市场又热闹起来。在不少景区，无论是住宿还是交通，预订都呈现明显上升趋势。文化和旅游部近日发布《关于做好2020年国庆节、中秋节文化和旅游假日市场工作的通知》，明确要督导A级旅游景区按照“限量、预约、错峰”要求，完善门票预约管理制度。在新的景区旅游服务管理要求下，预约出游成为很多游客的新选择。

手机点一点、提前订门票，预约出游对于很多游客来说已不陌生。新冠肺炎疫情给旅游行业带来冲击，也让原有的旅游消费方式发生了不少新变化，预约出游就是旅游新消费方式之一。在疫情防控常态化背景下，利用互联网预约旅游不仅成为保障安全、有序出游的重要管理手段，也是旅游业转型升级、实现高质量发展的有力抓手。

预约出游给游客带来的便利是显而易见的。以前到景区旅游，买票排长队的现象屡见不鲜，有的游客甚至会碰到门票售空而白跑一趟的情况。随着旅游消费不断升级，人们对旅游体验的要求越来越高，而这种传统的景区门票销售模式增加了出游过程中的不确定性。通过互联网预约系统，很多景区不仅可以实时掌握预订量，合理调控参观人次，而且在检票口实现扫码验票，大大节省了排队时长，有效提升了旅游体验。

对于景区来说，预约出游还带来更多的机会。依托互联网平台的预约购票系统，可以产生客流标签化大数据，而通过对数据的分析，景区可以更加精准地了解游客需求，从而进行供给侧的产品和服务创新。比如，通过分析游客的景点停留时长，来判断景点是否对游客有足够的吸引力，从而对景点进行更有针对性的提升改造，以更好地满足游客需求。再如，通过对客流大数据的分析，可以更好地开发包括特色餐饮、文创产品等在内的多元化旅游消费服务，帮助一些景区摆脱“门票经济”，实现更加健康可持续的发展。

当前，得益于供需两端发力，我国旅游市场预约出游的水平不断提升。中国社会科学院财经战略研究院和美团联合课题组发布的中国景区预约旅游便利度指数显示，我国5A、4A景区以及一级博物馆的预约旅游便利度比去年进一步提升，超过90%的5A景区已实现网络售票、分时预约等便利服务。与此同时，在一些景区，消费者通过手机查询预约、限流、购票等信息的便利度仍有待提升。

在推动旅游业复苏、实现高质量发展的过程中，提升旅游体验是关键发力点，而大力推广预约出游则是其中非常有效的一招。错峰旅游、分时段预约旅游，已从景区应对疫情的应急之举，逐渐发展成为景区了解游客新需求、满足新需求的得力帮手。可以预见，在多方努力下，预约出游有望成为人们的新风尚，在让旅游更安心、放心的同时，给旅游市场带来更大的发展动力。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 19 版）