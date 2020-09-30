又有人吃小龙虾发病！专家：吃时要有度，有痛风或横纹肌溶解症病史者不宜吃 

医学指导/广州医科大学附属第二医院急诊科副主任医师杜雪梅

吃夜宵，怎么能少得了小龙虾？特别是现在外卖这么方便，不出门，动动手指下个单，各种口味的小龙虾就可以随时送上门，开两瓶冰啤就着吃，何等畅快！

但且慢，小龙虾虽美味，有人吃多了却出了状况！近几个月来，广州医科大学附属第二医院急诊科就陆续接诊了好几例吃小龙虾后不适就诊的市民。

专家提醒，好这一口的各位街坊，吃时一定要有度，应了解自己的体质和身体状况，特别有痛风或横纹肌溶解症病史者，更莫图一时口腹之快，小心诱病！

吃了两斤小龙虾 全身酸痛去急诊

9月13日傍晚，王女士（化名）和邻居一起拼单叫了小龙虾熟食外卖，这是一家王女士和邻居经常光顾的老店。

当日傍晚7时左右，王女士开始吃小龙虾，一个人吃了近两斤。由于小龙虾香爽可口，王女士把全部虾头也一并吃下。

次日凌晨3时左右，王女士胸闷难耐，大量呕吐，同时感到双侧腋下和胸部肋骨疼痛无比，甚至影响了呼吸，气都喘不上来，也无法转身，用王女士的话来说，“简直生不如死”。

由于害怕再次呕吐，王女士一夜不敢喝水，所以几乎没有排尿。

开始王女士还以为是睡姿不当导致的肌肉严重酸痛，还涂抹了精油，直到第二天早上收到同食小龙虾的邻居由于全身酸痛已经入院的消息，王女士意识到事情严重，也赶紧来到广州医科大学附属第二医院急诊科就诊。

通过抽血化验等几项急诊筛查，王女士被初步诊断为横纹肌溶解。

幸运的是，王女士症状较轻且没有器官损伤，经过治疗情况很快便有了好转，但医生提醒她仍需定期返院复查肌红蛋白、肌酸激酶、肾功能等相关指标。

“以后都不敢吃小龙虾了！”回想起一整夜的疼痛难耐，王女士仍然心有余悸。

据广医二院急诊科副主任医师杜雪梅说，近几个月来，该院急诊科已接诊了好几例食用小龙虾后出现全身酸痛、尿色变成浓茶色、恶心、头晕、心悸等症状的患者，经临床检验发现肌酸磷酸进行性升高，诊断为横纹肌溶解症。

什么是横纹肌溶解症？

据杜雪梅介绍，横纹肌溶解症是因各种原因（剧烈或过度运动、长时间肌肉挤压伤、动脉阻塞导致肌肉缺血、过量服用药物、癫痫发作等）导致的广泛横纹肌细胞坏死，坏死肌细胞内容物及其分解后生成的一些生物性物质直接释放至血中，表现为肌肉疼痛、乏力，肌肉痉挛、肿胀，尿呈酱油色等一系列症状，出现电解质紊乱、肾损害、肾衰竭等。

1924年，波罗的海HAFF海滨发生1000多例患者出现横纹肌溶解症，其与食用鱼有关，20世纪80年代美国也出现相关病例，我国近几年也多次发现因食用小龙虾后引起的病例。其发病机制不清，可能与一种尚未明确的毒素有关。

不过，医生在临床观察中发现，这类患者有一些共同特点：在发病前24小时内有食用海鲜史，无原因的乏力或肌肉酸痛，恶心、呕吐、腹痛，尿呈酱油色。

这样吃小龙虾更安全

“横纹肌溶解症发病率较低，症状较轻，经及时治疗恢复较快，症状通常2~3天可消退，很少危及生命，无须过于恐慌。”杜雪梅说，一般症状较轻者不需特殊处理，早期只需大量饮水或输液，补充电解质，必要时服用碳酸氢钠（小苏打）等碱性药物，通过加速排尿、卧床休息，可得到有效缓解。如因服用过量药物导致的，则应及时停用药物。症状严重者，需及时就医干预。

在预防方面，杜雪梅给出以下建议：

1.烹饪小龙虾时应选活蹦乱跳、背部红光干净的。烹饪前需洗净，在干净水中浸泡，不断换洗，直到清澈。

2.不要生吃或食用未熟的小龙虾，应确保其完全熟透再食用，不要吃虾头。

3.小龙虾是高蛋白、低脂肪食物，含有丰富的嘌呤核苷酸，多吃易诱发痛风，一次食用不宜超过500克，同时需相应减少其他水产品的摄入量。

4.小龙虾也是易引起过敏的食物，过敏性体质的人，比如容易皮肤过敏、患过敏性鼻炎、哮喘等也要慎吃，最好不吃，有横纹肌溶解症病史者更不宜吃小龙虾。

5.食用小龙虾期间，应注意避免其他的可能引起横纹肌溶解症的危险因素，例如酗酒、过量运动、服用敏感药物等。

（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）