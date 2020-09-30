秋日防燥热防感冒，这些食疗方请收好！

编者按：每到秋日，天气干燥，早晚温差大，一不小心就感冒了。今天，小编就与你聊聊秋季怎么吃才能滋阴润燥、预防感冒。

食疗润燥 试试三款汤

1.双莲百合汤

材料：鲜莲藕1斤，莲子30g，百合30g，排骨适量（以莲藕作主料煲汤）；

功效：健脾润肺，宁心安神。

2.粉葛苡仁鲫鱼汤

材料：鲜粉葛（葛根）半斤，苡仁30g，陈皮10g，排骨3两，白鲫鱼1斤；

功效：滋补润燥，补脾益肺。

3.竹蔗茅根马蹄汤

材料：竹蔗半斤，新鲜茅根2两，马蹄半斤（去皮）煮水代茶饮；

功效：滋阴润燥。

生津润燥 推荐三种立秋时令食药材入膳

沙参

沙参分北沙参和南沙参。

北沙参味甘、微苦，性微寒。入肺、胃经。具有养阴清肺，益胃生津的功效，用于阴虚肺燥有热之干咳少痰、咳血或咽干音哑等证；补胃阴，生津止渴，兼能清胃热，用于胃阴虚有热之口干多饮、饥不欲食，大便干结等。

北沙参炖老鸭：北沙参15克、枸杞子30克、老鸭200克、生姜3片、黄酒6克、精盐适量。老鸭切块，飞水洗净血水，药材清洗干净，加入姜片、黄酒，炖2.5小时左右，调味即可食用。此汤适宜秋季燥热伤肺，咳嗽少痰、口舌干燥者。

南沙参润肺清肺之力较北沙参弱，但有祛痰作用，可促进排痰，对于肺燥痰粘，咯痰不利者适宜；还能补肺脾之气，又能养胃阴，气阴双补，可用于胃阴脾气俱虚之证，对热病后期，气阴两虚而余热未清不受温补者，尤为适宜。

南沙参叶也是一种药食兼用的蔬菜。其嫩叶可煮或炒食。南沙参的根经煮熟后于清水中浸泡除苦味，再拌食或炒食、作汤均可。

沙参麦冬茶：南沙参、麦冬各15克，桑叶10克。煎水或沸水浸泡，代茶饮，用于初秋燥热，咳嗽咽干，痰粘不易咯出。

枇杷叶

味苦，性微寒。归肺、胃经。具有清肺止咳、降逆止呕的功效，常用于治疗燥热咳嗽、气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴等病症。

枇杷叶粥：取枇杷叶15克(鲜品加倍)，粳米100克，清水适量。先煎枇杷叶，去渣取汁，入米煮粥。本品清肺和胃，降气化痰。

枇杷桑叶茶：选取枇杷叶（去绒毛）、桑叶各10克，用纱布包，煎水代茶饮。具有疏风清热化痰的作用，可用于风热感冒咳嗽、咽痛。

生地黄

生地黄味甘、苦，性寒。入心、肝、肾经。具有清热凉血，生津润燥，滋阴养血的功效，治阴虚发热、消渴、吐血、衄血、血崩、月经不调、胎动不安、阴虚便秘。本品质润多液，有较好的养阴润燥生津作用，用于温热病后期、邪热伤津者；本品甘寒质润，既能清热养阴，又能生津止渴，常用于治疗阴虚火旺的口干口渴。

生地粥：生地黄25克，粳米75克，白糖少许。生地黄（鲜品洗净细切后，用适量清水煮沸约30分钟后，取药汁，再复煎煮一次，两次药液合并后浓缩至100毫升，备用。煮好粥后趁热加入生地汁，搅匀食用时加糖调味即可。能滋阴益胃，生津润燥。

黄酒葱豉汤治感冒

中医认为，感冒是身体感受风邪或病毒，引起肺抵御外感的功能失调导致的疾病。本病病位在肺卫，分为实证、虚证，前者包括风寒、风热、风湿、时疫感冒，后者包含气虚、阴虚、阳虚。对于因风寒引起的感冒，推荐服用黄酒葱豉汤。

取葱白30克、淡豆豉20克、黄酒50克。砂锅内加一小碗水，煮开后加入淡豆豉煮10分钟，再把洗净切段的葱白放入，继续煮5分钟，加黄酒后立即出锅，趁热服下。

方中，葱白归肺、胃经，具发汗解表、散寒通阳的功效。其辛散温通，后达表里，通上下阳气，外散风寒以解除表证。因其发汗力较弱，多用于风寒发热的轻症。淡豆豉味辛苦，性微凉，入肺、胃经，可解表除烦、宣发郁热。方中豆豉后下，取其解表宣发的功效，常与葱白共用治疗轻症感冒。黄酒性热，具有通曲脉、厚肠胃、润皮肤、散湿气、养脾气、扶肝、除风下气等作用。脾升胃降正常，则呕吐愈、食欲佳、腹泻去；血脉通可治疗全身乏力、酸痛等不适。黄酒作为引经药，可溶解药物有效成分，使其直达病所，提高药效。三药相配，简便易行，可祛风解表、发散风寒、温中降逆，长期饮用也有预防感冒的效果。有头痛、发热、虚烦、无汗、呕吐、腹泻等症状的感冒患者，可尝试服用本方。

患者应注意休息、清淡饮食；适当锻炼，可练习中医导引法六字诀的“呬”字诀，排出肺之浊气，调理肺脏功能。脾虚体弱易外感者，可练习八段锦之“调理脾胃须单举”，增强脾胃功能。

清淡的鸡汤可以帮助缓解感冒

相关研究证实，鸡汤可以缓解感冒期间胸部和头部的流感症状，抑制人体内的炎症以及黏液的过量产生，还有助于减少鼻腔的堵塞和喉咙的疼痛感，咳嗽的次数也会相对减少。研究表明鸡汤有促进干扰素产生的作用，对抵抗感冒病毒是有帮助的。

虽然煮汤的时候，鸡肉中的蛋白质只有很小一部分进入鸡汤，但可溶性含氮物如氨基酸、小肽、肌酸、肉碱、肌醇等物质溶出比较多，它们容易消化吸收，不会增加人体负担。其中还溶出了鸡肉中的钾元素和多种B族维生素。热乎乎的汤有利改善鼻咽部的血液循环，缓解鼻塞，减轻喉咙痛，还能帮身体补充大量的水分。

如果加入少量白萝卜片、胡萝卜片、胡椒粉、芹菜碎、香菜碎等香料和蔬菜，增加一些植物化学物质，还能让鸡汤抗击感冒的作用更好。

不过一定要注意，鸡汤要清淡，尽量不放盐或者少放盐。盐太多了，反而会适得其反。此外，多余的脂肪并无帮助，可以把表面的油撇掉再喝。

（人民健康网综合自广州日报、生命时报、北京青年报）