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武警广东省总队医院专家组深入社区开展“服务百姓，健康行动”为民义诊活动

2020年09月29日16:30 来源：人民网-人民健康网

为贯彻落实国家卫生健康委员办公厅、国家中医药管理局办公室、中央军委后勤保障部卫生局统一部署的“服务百姓健康行动”全国大型义诊周的活动。9月25日下午，武警广东省总队医院派出医疗专家组到天河区银利街开展义诊服务活动。

为做好此次医疗义诊活动，医院党委高度重视，并提出具体要求，卫勤处牵头组织实施。精心挑选内科、康复医学与理疗科、儿科、兴华街社区卫生服务中心等专家组成的医疗队。义诊中，全体医务人员本着真心关爱、真诚服务的态度，对前来咨询和就诊的每一名群众，耐心细致解疑答惑，义诊当天医院的专家们通过设立健康咨询台、悬挂宣传横幅、发放宣传资料、免费测量血压血糖、现场讲解等多种形式，对慢性病、心脑血管疾病、老年疾病、呼吸系统疾病、感染性疾病、儿科疾病等常见病现场进行诊断治疗，受到好评。全天共发放健康教育宣传资料90余份；接待咨询、诊疗群众150余人；免费测血压血糖100余人；送药价值5000余元，受到了当地群众的一致好评。 （武警广东省总队医院供稿） 

(责编：乔业琼、孙博洋)


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