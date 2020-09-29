国家卫健委：双节将至 五项措施严把秋冬季传染病防控关口

人民网北京9月29日电 （李轶群）29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，秋冬季传染病高发，双节将至，常态防控形势更加严峻，五项措施把好秋冬季传染病防控关口，多措并举，做好健康教育、防控措施督查等一系列工作，切实保障假期疫情形势平稳。

他介绍，一是修订完善新冠肺炎等重点传染病的防控方案。在全面总结我国新冠肺炎防控工作经验的基础上，结合全国疫情形势变化及研究进展，组织修订第7版新冠肺炎防控方案，同时更新完善流感防控方案，对秋冬季传染病防控工作提出更加精准、细致的要求。

二是加快推进秋冬季各项传染病防控工作。他表示，通过召开全国疾控工作推进会，重点省份传染病疫情会商等多种形式，调度指导各地在做好新冠肺炎常态化疫情防控基础上，做好流感、艾滋病、结核病等常规传染病防控工作，确保如期完成年初确定的各项目标任务。

三是组织做好秋冬季重点传染病的防控准备。组织做好人员队伍、检测能力、防控物资、隔离场所等各项应对准备，确保做到“宁可备而不用，不可用而无备”。

特别是在加强人员队伍建设方面，我们在全国范围开展了新冠肺炎的核酸检测、现场流行病学调查、疫情现场分析研判等等多轮培训，现在累计培训医务人员达到290万，有效提升了专业人员的理论水平和实战能力。

四是开展新冠肺炎疫情防控工作的实地督查。国务院联防联控机制开展17个省份的疫情防控工作实地督查，督促各地继续完善疫情防控指挥体系，切实做好秋冬季传染病防控工作准备，毫不松懈地抓好秋冬季传染病多病共防工作。

五是加强中秋、国庆假期的疫情防控。吴良有强调，中秋、国庆假期马上就到，考虑到假期时间长、人员流动性大，旅游、聚会等活动明显增多情况，积极会同有关部门，指导各地加强值班值守，筑牢外防输入举措，强化重点场所的防控，做好健康教育、防控措施督查等一系列工作，切实保障假期疫情形势平稳。