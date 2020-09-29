出台医保新政 山东推动中医药创新发展

人民网济南9月29日电 （张代生 实习生 吴天祥） 28日上午，山东省政府新闻办召开新闻发布会，介绍山东省医疗保障支持中医药发展情况。记者从发布会上了解到，山东将大力支持中医药传承创新发展，加大对基层医疗卫生机构中医药的支持力度，将中医药服务报销比例提高到85%，预计仅此一项将为全省参保群众减轻费用负担约7.5亿元。

为推动山东省中医药传承创新发展，9月16日，山东省医保局联合省工业和信息化厅、省财政厅、省卫生健康委、省药监局出台了《关于加强医疗保障支持中医药发展的若干措施》（以下简称《措施》），这是山东省有史以来覆盖面最广、系统性最强、支持力度最大的中医药医保政策文件。

发布会上，山东省医保局副局长仇冰玉对这次出台的政策进行了解读。

仇冰玉介绍，《措施》大力支持中医药机构健康发展。重点实施“4个倾斜”：一是机构规划布局倾斜，医疗机构区域规划布局适当向中医医疗机构倾斜，及时将各级中医类定点医院纳入全国异地住院联网结算和省内异地门诊慢病联网结算范围，提升中医医疗机构区域辐射力。二是医保总额预算倾斜。医保总额预算重点向以中医药诊疗收入为主的中医医疗机构倾斜，其合理增长的医疗费用由医保基金适当补偿，以增强中医医疗机构收治患者的积极性。三是医保支付政策倾斜。推广中医优势病种按病种收付费，普通门诊和慢性病按人头付费，试点中医日间诊疗中心，引导医疗机构提供适宜的中医药服务。四是医保报销比例倾斜。加大对基层医疗卫生机构中医药的支持力度，将中医药服务报销比例提高到85%，预计仅此一项将为山东省参保群众减轻费用负担约7.5亿元。

《措施》大力支持中医药产业和技术创新发展。重点聚焦“两大板块”。一是支持中医药产业创新发展。围绕“四类中药”，分类施策，全力支持。如：支持将山东省更多的中成药纳入国家医保目录和国家基本药物目录，推动中成药和海洋中药发展。二是支持中医诊疗技术传承创新。以临床价值为导向，放开市场竞争充分、个性化需求较强的中医医疗服务价格，激发医务人员积极性。将治疗性针灸等中医特色优势项目和耳穴综合疗法等适宜新技术纳入医保基金支付范围。建立医疗服务价格动态调整机制，不断调整完善价格体系，满足群众就医和中医诊疗技术发展的需要。

《措施》大力支持中医药服务模式创新发展。重点支持“三大模式”：一是推动中医药医养结合融合发展。及时将中医药健康养老为特色的医养结合机构纳入长护定点管理范围，助力医养结合示范省建设。二是推动“互联网+中医药”发展。创新中医药慢病专区建设，加快中医类“互联网+”医疗服务价格项目审核设立并纳入医保基金支付范围，促进“互联网+医保+医疗”一体化发展。三是推广“智慧中药房”，推动中药线上线下一体化配送，提高中医药服务便捷度。

仇冰玉表示，《措施》大力支持中药材产供销一体化发展。重点做强山东省“两大原创”，加强中医药与互联网的进一步融合。一是建立面向国际的中药材互联网交易平台，实现价格联动、交易信息互联互通共享共用，形成产供销相结合的中药材流通体系。二是建立跨省区的中药材采购联盟。推动山东省中药材产业向品牌化、规范化、集约化方向发展。