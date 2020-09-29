糖尿病患者治疗不仅要降糖，更需要呵护心脏

“不幸的是，它是一种悄无声息的疾病”。

“我知道糖尿病会引起失明和糖尿病足，但我不知道它还会引起心脏病”。

“在突发心脏病前，我只与糖尿病医生保持着联系，因此并没有在意心血管疾病，但是心电图告诉我，我之前曾有过这种沉默的疾病”。

以上是一些糖尿病患者的真实经历。

糖尿病作为世界上最常见的疾病之一，以并发症多而著称。据统计，糖尿病的并发症高达100多种，是目前已知并发症最多的疾病之一。虽然数量如此庞大，但为人所熟知的也仅仅是几种“名声大噪”的并发症，诸如肾衰竭、失明、糖尿病足溃疡等，而其“默默无闻”的“头号杀手”心血管疾病，由于医疗界认识尚有不足、患者疏忽等诸多原因，则容易被忽略。

每3位糖尿病患者，就有1位患有心血管疾病

1/3的2型糖尿病患者患有心血管疾病，其中90%患有动脉粥样硬化心血管疾病（ASCVD）。这是第一个全球非干预性研究“CAPTURE”给出的答案。该研究结果于近日举办的第56届欧洲糖尿病研究协会年会（EASD）期间公布，恰逢全球第20个“世界心脏日”，引起了学术界的广泛关注。该项目由诺和诺德支持，它用数据说明心血管疾病之于糖尿病患者的广泛性。

据介绍，CAPTURE研究总计有约10000名糖尿病患者参与，他们来自5大洲、包括中国在内的13个国家。与心血管疾病高患病率形成鲜明对比的是，在糖尿病合并心血管疾病的患者中，只有约20%的患者中接受了被证实具有心血管获益的降糖药物的治疗。作为CAPTURE项目中国地区的总负责人，北京大学第三医院内分泌科主任洪天配教授对此表示，CAPTURE的研究成果无论是对于提高业界对2型糖尿病患者心血管疾病负担的认知和重视程度，还是对于改善2型糖尿病合并心血管疾病患者的治疗管理水平，都有非常重要的现实意义。此次中国的参与，也是希望通过CAPTURE研究来提升国内对于糖尿病患者合并心血管疾病管理的重视程度，从而更好地预防和降低心血管疾病对糖尿病患者的威胁。

最普遍的并发症，糖友不得不防

心血管疾病目前已经成为2型糖尿病病人致残、致死的首要原因,同时在各种国际权威《指南》中也强调了其对糖尿病人的严重危害。然而正如前文所提到的，心血管疾病会悄无声息地伴随着糖尿病患者，很多人并不会察觉到它的存在，更不要说重视与防范。来自北京的刘福田对这一“隐形杀手”就有过切身体验。

2000年，被诊断为糖尿病的老刘自恃年轻力壮，并没有意识到危险就潜伏在身体里，随时都会爆发。2014年的一个清晨，像往常一样骑车上班的老刘突然眼前一黑，连人带车一起栽倒在了地上，清醒后的老刘顾不上皮外伤，立即赶往了医院，“您这是因糖尿病而引起的心血管疾病，最终导致了中风。不过万幸的是，您的言语功能和肢体功能目前看没有什么大碍。”医生的一席话给老刘吃了一颗定心丸。身体虽无大碍，病发时的恐惧却深深的烙印在了老刘的心里。

对此洪天配教授表示，糖尿病患者应加强自身的疾病管理能力，积极预防糖尿病并发症尤其是心血管疾病的发生；同时他强调，包括医疗保健专业人员、患者组织、政策制定者等在内的相关从业人员，要努力完善2型糖尿病合并心血管疾病患者的医学照护标准，以帮助糖尿病患者更好地避免心血管疾病的侵扰。

首要致死因素，糖尿病背后的“隐形杀手”

对于患有心血管疾病的2型糖尿病患者而言，需要更加关注动脉粥样硬化心血管病，它不仅病发率高，更是最大的死亡威胁。

据了解，动脉粥样硬化性心血管病是由于脂质、胆固醇及其他物质在动脉血管壁内聚集所致，进而导致血管狭窄并限制血流，最终可能引发心脏病发作和卒中等临床事件。

研究显示，心血管疾病导致的死亡案例中，85％是由动脉粥样硬化性心血管疾病引起的。目前一些专业的国际心脏病学和糖尿病学组织或协会，如美国糖尿病学会联合欧洲糖尿病研究协会更新发布的2019 年版2 型糖尿病高血糖管理共识中，已推荐胰高血糖素样肽-1受体激动剂作为2型糖尿病合并动脉粥样硬化性心血管疾病患者的首选疗法。

更新糖尿病治疗理念，“控糖”更要“护心”

目前，中国糖尿病患者超过1.21亿人。按照以往经验，控制糖尿病的首要任务就是要控制血糖，但是CAPTURE告诉我们，“控糖”与“护心”，缺一不可。那么，糖尿病患者如何做到“护心”？

专家建议：1,合理饮食，适当运动。2，保持正常的血压血脂。3，谨遵医嘱，采用有心血管获益的降糖药，积极配合治疗。4，定期检查，排除心血管疾病隐患。