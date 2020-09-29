内蒙古呼伦贝尔市精神卫生中心开展“服务百姓健康行动”义诊活动

根据《内蒙古自治区2020年“服务百姓健康行动”大型义诊活动周实施方案》要求，近日，呼伦贝尔市精神卫生中心开展了多种形式的义诊和健康教育活动，组织精神科医生、心理治疗师及护士走进扎兰屯市、莫旗、陈旗等部分旗市区开展健康义诊活动，同时在院内组织专家义诊等，真正把健康服务送到百姓家门口。

精神科医生、心理治疗师及护士走进各旗市区，为当地的贫困群众进行义诊，对精神、心理问题比较突出的咨询者进行心理测评和心理疏导。在活动现场，专家们为患有精神疾病的老年人在用药、饮食、身体锻炼等方面进行了健康指导，并认真为每一位老人做检查，耐心地为他们答疑解惑、讲解健康知识。同时对边远旗县的患者、咨询者进行了远程线上义诊共28人次。

在社区开展的义诊活动中，专家们分别从抑郁障碍、睡眠障碍、心理咨询、心理体检等方面提供咨询与诊疗服务，并耐心细致地解答来访群众的各类心理和精神问题；现场为群众发放心理、精神卫生宣传手册，普及心理医学常识和精神康复知识。在解除群众疾病隐患、强化群众心理健康意识的同时，大力营造和宣传了医院的良好形象，提高了我市人民群众对心理、精神卫生知识的知晓率，受到了广大市民群众的欢迎与认可，切实地为我市人民群众的心理和精神健康保驾护航！

在院内组织专家义诊，患者及家属与专家近距离咨询精神卫生及心理健康知识；医院门诊一楼大厅里长期摆放精神卫生宣传展板，并通过LED电子屏播放心理健康知识，从而提高大众识别心理问题和及时求助的能力，助力健康中国建设。