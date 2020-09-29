预防胆石症，把好饮食关

对胆囊炎、胆结石患者来说，胆绞痛发作起来的揪心疼痛，恐怕一辈子也忘不了。胆囊虽然个头小，出了问题却牵连甚广：没完没了的腹部闷胀、隐痛、嗳气，半夜突然发生的撕裂样疼痛，真是让人日夜不得消停。

吃得太好，胆囊闹腾

胆囊是人体的重要器官，有着不可替代的作用。它主要负责储存和浓缩胆汁，调节胆道压力，同时分泌一些黏液性物质，保护黏膜。此外，胆囊还是人体的免疫器官，可以分泌一种免疫球蛋白保护肠道。

遗憾的是，由于食用油腻食物过多、饮食不节制、三餐无规律等不良饮食习惯，使得现代人的肠胃负担日益加重，吃得“太好”、“太饱”，不仅容易造成身体疲劳过度，还会导致或加重胆石症、胆囊炎等一系列消化系统疾病。加上很多老百姓只把胆囊看成一个“袋子”，认为其可有可无，更谈不上重视，导致胆囊疾病的发病不断增多。据北京、上海、广州三地统计，我国胆囊疾病的发病率已超过10%，而且每年还在以1%的速度增长。胆囊结石、息肉等疾病，已成为综合医院外科住院患者的主要病种。

五个忌口，八项规范

目前，医学上还没有发现胆结石的确切病因，脂类代谢异常可能是重要的诱因。因此，保肠养胃、预防胆囊疾病要从生活方式做起，其中，饮食控制是至关重要的一环。

首先，坚持四个“原则”。饮食宜清淡，以少渣、容易消化的饮食为主，避免能够引起腹部胀气的食物与浓烈的调味品，以防胆囊的剧烈收缩而造成急性发作;食用油应以植物油为主，因植物油有一定的利胆作用;烹饪时宜采用蒸、煮、炖的方法;肥胖患者要适量限制糖类和含糖量高的食物摄入。

其次，做到5个“忌口”。1.忌胆固醇较高的食物，如动物心、肝、脑、肠以及蛋黄、松花蛋、鱼子及巧克力等。2.忌高脂肪食物，如肥肉、猪油、油炸食品，因为过多的脂肪引起胆囊收缩，导致疼痛。3.忌节假日或亲友聚会时大吃大喝。因为暴饮暴食会促使胆汁大量分泌，而胆囊强烈的收缩又会引起胆囊发炎、局部绞痛等。4.忌食辛辣刺激的调味品，如辣椒、胡椒等。5.忌烟、酒、咖啡等，这些带有刺激性的食品会使胃酸过多，胆囊剧烈收缴而导致胆道口括约肌痉挛等，易诱发胆绞痛。

最后，遵循8个“规范 ”。生活方式的全面调整是必不可少的，胆囊疾病患者不妨把下面的生活规范作为目标，监督自己。1.维持理想体重。2.保持运动的习惯。3.注意饮食安全卫生、定时定量。4.绝对禁止暴饮暴食。5.避免长时间坐姿。6.避免过于疲劳。7.不可穿着束紧胸腹的紧身衣物。8.若有便秘症状，须积极治疗。

中药帮忙，利胆排石

人如果没有了胆囊，胆汁就会不停地排到肠道中，刺激产生消化不良、腹泻等不适。过多的胆汁还可能反流进胃和食道，诱发反流性胃炎、食道炎等。因此，我们应该珍重和保护它。在这方面，中药防治胆石症有独到的特色与优势，中药复方是中医使用防治胆石症的主要药物形式。使用中药治疗胆石症,具有无禁忌症、安全、有效、副作用小、易被患者所接受等诸多优点。

步长制药胆石利通片全国独家品种，属国家三类新药、中药保护品种，并获得国家发明专利的肯定。它由硝石、白矾、郁金、三棱、金钱草、大黄等11味药组成。咸、辛、苦为本方药之主味，性味符合咸以软坚散结，辛以行气散瘀，苦以降泻湿热之旨;寒为本药之主性，可清热、解毒、利下。其功能主治为理气解郁，化瘀散结，利胆排石，是胆囊炎、胆结石患者的良好选择。▲ (陈 芸)