十一长假出游，疫情防控不能松

国庆、中秋“双节”将至，随着国内旅游的逐渐复苏，很多人都在筹划着2020年的首次家庭出游。针对这个长假的疫情防控，中国疾病预防控制中心近日提示，当前仍处于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情全球大流行时期，人们应尽量避免非必要的跨境旅游，可正常安排国内旅行，旅行期间要服从旅行目的地新冠防控的有关要求。

假期尽量避免出境游，国内虽9成以上恢复正常仍需警觉

截止9月28日,全球新冠肺炎确诊病例超3327万例，死亡人数超过99万例。近来境外疫情此起彼伏，欧洲地区疫情5、6月略有下降后再次反弹，尤其西欧主要国家英国、法国、西班牙近日疫情峰值已超过春季且仍在上升中。美洲近期报告新增病例数虽有所下降，但仍是全球疫情最严重地区，每周报告新增病例数约为全球一半。东南亚区域疫情增速最快，每周新增报告病例数将要超过美洲地区，尤其是印度疫情持续明显上升。全球疫情整体形势不容乐观。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，现在国内已有90%以上恢复到正常生活了，但我们依旧需要保持警觉心态。境外最近还不断有病例输入，这就意味着在未来很长一段时间风险依然存在，原则上疫情还要延续相当长时间，第二波疫情是必然的。

钟南山院士也指出，今冬明春新冠肺炎疫情将继续存在或发展，局部地区疫情可能会暴发，大家要继续坚持佩戴口罩、勤洗手的良好卫生习惯。

中国疾控中心发布假期旅行卫生重点提示，当前仍处于新冠肺炎疫情全球大流行时期，人们应尽量避免非必要的跨境旅游，如果目的地要求旅行者入境后隔离医学观察14天，同时我国对入境人员也要隔离观察14天，出境前后最长可能需要28天的隔离观察，那样会严重影响短期旅行体验。

国庆中秋假期出行，重点还应预防新冠肺炎

专家研判，今年秋冬季我国新冠肺炎疫情暴发风险较高，秋冬季又是各类呼吸道疾病的高发期，将增加新冠肺炎疫情形势的复杂性和防控难度。大家要始终保持防范意识，旅游期间，尽量减少去往封闭场所和人群聚集场所，减少聚餐；注意与他人保持距离，勤洗手，密闭空间与人群密集处一定要佩戴口罩。

在假期旅行卫生重点提示中，中国疾控中心专家也提醒大家，旅行期间要服从旅行目的地新冠防控工作的有关要求，同时准备免洗手消毒液、消毒湿巾、口罩等物品。并建议：

1.旅行期间，乘坐飞机、火车等交通工具时要遵守秩序和乘务人员管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以便查询。

2.游玩过程中应有序排队，尽量保持1米以上距离，在封闭场所和人员密集场所佩戴口罩。在餐厅内用餐建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持1米以上距离。

3.如旅途过程中出现发热、乏力、干咳等症状，应立即到就近医疗机构就诊，取消或中止旅行。旅行归来，继续做好个人健康监测，应自我观察14天，一旦出现身体不适，及时就医并主动告知医生自己的旅行史。

4.如果是境外旅行归国人员，应按照我国最新版新冠肺炎防控方案要求，实行14天集中隔离医学观察，或者具备条件时、在自愿基础上实行“7+7”“2+1”的管理模式，即7天集中隔离和7天居家隔离。一定要做入境口岸海关核酸检测、入境地集中隔离后期核酸检测、居家隔离期满后核酸检测。

文化和旅游部也于日前发布国庆中秋出游提示，提醒人们出行要以疫情防控为先，做好个人防护。

1.出游期间密切关注各地权威部门发布的疫情风险提示，提前准备好“健康码”、身份证等有效证件，自觉接受体温监测，健康码查验等防控措施。

2.保持防控优先，避免侥幸心理，做好自我防护，戴口罩、勤洗手，测体温、勤消毒，保距离、勤通风，不扎堆、少聚集。就餐时使用公筷公勺，保持安全间距。

食物中毒、诺如病毒：长假出游也应共同防范

中国疾控中心同时提醒，目前处于食物中毒高发季节，节日期间聚餐和在外就餐机会增加，食物中毒发生可能性会有所增加。

与此同时，疾控中心也将诺如病毒感染列入国庆中秋旅行期间需要重点防范的病种。以往数据显示，诺如病毒疫情主要发生在托幼机构或学校，但旅行团、游轮、度假中心也常有诺如病毒疫情发生。

如何预防食物中毒和诺如病毒？疾控中心建议：重点是注意饮食卫生，饭前便后要洗手。另外，不吃未烧熟煮透的食物、未经消毒的奶、未削皮的水果、生的蔬菜，不喝生水；不采摘、食用野生蘑菇和野生植物。外出就餐时，注意选择正规、卫生条件好的饭店或餐厅。（记者 王凯）