两个时间点，睡好能长高

孩子的身高一直是家长们关心的话题之一。在很多大人的认知中，身高多受遗传因素影响，这让很多身高并不高的家长很担心。其实，遗传只是决定身高的一个先天因素，后天因素也很关键，其中最重要的一点就是坚持运动和保证睡眠。

运动有利于平衡骨骼生长及全身的钙、磷代谢，加速矿物质在骨内沉积，刺激生长激素分泌，同时使骨承受适宜的压力，促进骨骼生长。有的家长觉得孩子在学校每周的体育课就行了，其实这远远不够。要促进身高增长，孩子每周至少要运动4~5天，每次30~45分钟。适合的运动项目包括弹跳运动，比如跳绳、跑步等；四肢伸展运动，比如单杠、仰卧起坐、体操等；全身运动，比如篮球、排球、羽毛球和游泳等。

人体生长激素呈脉冲式分泌，它有两个分泌高峰，一个是夜间9点至次日凌晨1点，另一个是早晨5~7点。所以，要想孩子长高的一个重要因素就是早睡觉，最好是晚上9点前入睡，同时家长也要做好模范带头作用。保证睡眠时间的同时，还要保证睡眠质量，要为孩子营造安静的睡眠环境。

此外，后天因素还有一个重要的方面——营养。蛋白质和矿物质在身高的增长中起着非常重要的作用，平时多给孩子吃蛋、肉、鱼、乳类、大豆等食物，不让孩子偏食、挑食、暴饮暴食、狼吞虎咽和吃零食。▲