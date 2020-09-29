消费复苏推升蛋价节后或将高位回落

近期，鸡蛋价格大幅上涨。农业农村部监测数据显示，全国鸡蛋月度批发市场价格在今年6月份达到全年最低点以后，已连续3个月上涨。9月份鸡蛋批发市场价格保持在8元/千克以上，比6月份上涨30.11%。自9月14日到达最高价8.60元/千克以来，一直高位运行。

近来鸡蛋价格为何猛涨？中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、农业农村部农产品市场分析预警团队禽蛋首席分析师朱宁对经济日报记者表示，其首要原因是前期跌幅较深。7月份以前，鸡蛋出场价连续4个月低于成本。2019年下半年的补栏、扩栏高潮以及今年一季度部分产蛋鸡的强制换羽，导致今年前3个季度产蛋鸡存栏量明显高于往年水平。

一季度，鸡蛋价格处于规律性的下跌期间，新冠肺炎疫情又加剧了蛋价下跌，造成2月份鸡蛋价格出现了2019年9月份以来18.45%的最大环比降幅。3月份，鸡蛋产销链逐渐恢复，但鸡蛋供应量集中放大，使得价格环比下降3.72%。

进入6月份，全国产蛋鸡存栏创历史新高，且进入高温、高湿的夏季，鸡蛋储存时间缩短，养殖场（户）、经销商顺势出货，鸡蛋市场供应充足，餐饮行业低迷以及销区外来务工人口减少的形势未有明显改善，导致鸡蛋消费需求疲软，高供给、低需求促使二季度鸡蛋价格持续下降。

农业农村部监测数据显示，6月份，全国鸡蛋批发市场平均价格为6.41元/千克，环比下降4.04%，比1月份下降27.90%，年同比下降24.32%。除4月份因消费短期提振出现回升以外，上半年蛋价呈现持续下跌态势。

9月份鸡蛋价格之所以能保持今年高位，除了因为三季度蛋鸡存栏量比上半年略有下降，以及高温天气影响鸡蛋产能导致鸡蛋供应稳中有降外，主要原因在于需求增加。随着中秋、国庆双节临近，使得鸡蛋加工需求增加；学校陆续开学，使得鸡蛋团体性消费需求增加；餐饮行业持续恢复，使得鸡蛋集中性消费需求增加；肉类价格保持高位，使得鸡蛋替代需求增加。鸡蛋消费的提振，使得鸡蛋价格维持在8元/千克以上。

除了鸡蛋供需结构改善以外，饲料价格上涨也在一定程度上拉动了鸡蛋价格上涨。今年以来，大商所玉米期价一路走高，涨幅高达30%左右。不过，业内人士认为，随着今秋玉米收获和收购量稳步增加，饲料价格上涨势头将会有所放缓。

对未来鸡蛋价格走势，朱宁表示，随着双节效应减弱，鸡蛋加工需求将有所下降，而团体性消费需求、集中性消费需求以及替代性消费需求还将继续保持。从供给看，2019年下半年补栏的蛋鸡已进入产蛋稳定期，今年上半年补栏的蛋鸡也进入产蛋期，而且气温转凉使得气候因素对鸡蛋产能的影响减弱，因此，鸡蛋供给在近期将稳中趋增。综合供需两方面来看，中秋、国庆双节以后鸡蛋价格难以维持近期的高位，极有可能震荡下跌。（本报记者 黄俊毅）