故宫等热门景区门票售罄，黄金周出游注意这些事

“双节”将至，各地景区纷纷上调游客接待限量，故宫等部分热门景区假期门票已经售罄，出现一票难求的情况。这个假期，你准备好出游了吗？

景区纷纷上调游客接待限量

国庆中秋“双节”假期临近，民众出行也将迎来高峰。

中国国家铁路集团有限公司28日表示，铁路国庆假期运输28日启动。自9月28日至10月8日，全国铁路预计发送旅客1.08亿人次，日均982万人次。10月1日为客流最高峰，预计发送旅客1300万人次，将创疫情发生以来铁路日均客流新高。

为适应国庆中秋假期游客游览和景区的接待需求，文化和旅游部近期将旅游景区的接待游客量从不超过最大承载量的50%调整到了75%。

随着限流政策的放宽，各地景区纷纷上调了游客接待限量。9月28日，华山景区发布《关于国庆、中秋节假期游客接待限量的公告》，节日期间，华山景区每日最大客流限量20000人次，其中团队预约每日不超过4000人，达到上限停止售票。

从9月28日起，黄山风景区日接待进山游客最大承载量由原2.5万人扩大至3.75万人。其中，南大门3.375万人，北大门0.375万人。

敦煌莫高窟自9月25日起，将各票型门票单日最大限量调整为对应正常承载量的75%， A类票(数字电影＋8个实体洞窟)发售量为4500张/天，B类票(4个实体洞窟)发售量为9000张/天，C类票(数字电影)发售量根据A类票余量调控发售，特窟门票发售量为每窟100张/天，达到上限后将停止售票。

故宫等热门景区一票难求

长达8天的超级黄金周也激发了老百姓出游的热情。目前一些景区已经出现了一票难求的情况，故宫等热门景区的假期门票已经被抢购一空。

中新网记者登录故宫博物院官网发现，目前故宫10月1日-10月8日的门票已经全部售罄。敦煌莫高窟10月1日至10月8日的A类票也已经售罄。

四川九寨沟火花海将于国庆前恢复开放，目前九寨沟单日限流17000人，10月2日-10月4日的门票已经售完。

根据美团门票难订指数显示，故宫博物院、西安博物院、陕西历史博物馆位列景区难订榜前三名。

“无预约、不出游”

“双节”假期依然是“无预约不出游”。文化和旅游部资源开发司副司长单钢新27日表示，针对旅游景区，在统筹做好疫情防控的前提下，重点抓好有序开放、预约旅游。

目前，各地景区按照“限量、预约、错峰”的要求，推进实施预约制度。截至目前，除了部分开放式免票景区外，全国280家5A级旅游景区中已有264家景区建立实施了分时预约制度，占5A级景区总量的94%左右。

文旅部也提醒，游客要提前了解和查询旅游景区疫情防控、开放、门票预约、客流限制等措施，做到“无预约、不出游”。

所以，大家假期出门旅游一定要提前预约好景区门票，免得白跑一趟。另外，还要注意做好个人防护，注意是否符合目的地的疫情防控要求。

比如，华山景区要求所有游客购票前须注册陕西健康码，健康码为绿码的游客可订票，黄码和红码游客不可订票。黄山景区也要求，游客须出示预约成功信息或信息所匹配的身份证、通过健康码核验、体温检测合格后方可换乘进入景区。

文旅部表示，将指导A级旅游景区加强出入口、健康码扫码区、重要游览点等关键节点管理，做好游客疏导、管控，防止人员瞬时聚集现象发生。

注意出游安全，避免出国游

外交部领事司28日提醒，中国公民要密切关注外交部和驻外使领馆发布的安全提醒和海外疫情信息，充分评估当前国际旅行可能带来的交叉感染、滞留国外、隔离期长等严重风险，坚持“非必要，不旅行”原则，在国内的尽量避免出国旅行，在国外的尽量避免跨境流动。

在出游时要提升防范意识，确保出游安全。文旅部提醒，打卡网红景点时，要遵守公序良俗和法律法规，综合评估当时所处环境，不任性而为，始终把安全放在第一位。同时，要遵守提示提醒，不在“网红”地任性打卡拍照，从事危及自身以及他人人身安全的活动。

此外，切勿进入未开发、未对公众开放的峡谷、湖泊、水库、无人岛等区域开展活动。谨慎参加漂流等涉水活动，参与高空、高速、潜水等高风险项目时，结合自身健康状况，量力而行，并在专业人士指导下活动，不做可能危及自身及他人安全的举动。

旅游过程中发生纠纷不要冲动，注意保留证据、理性维权，可拨打全国旅游服务热线“12301”进行投诉。(记者 李金磊)