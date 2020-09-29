人民时评：假日出游，文明相伴

面对即将到来的“十一”假期，各地景区纷纷推出优惠措施，一些互联网旅游平台投入大量补贴，旅游市场释放出一系列利好消息，广大游客出游热情高涨。数据显示，今年“十一”假期，一些热门城市酒店预订量同比出现大幅增长甚至翻倍，此前积压的旅游消费需求可能集中释放，我国旅游市场有望迎来一个小高峰。

旅游市场的这一轮“反弹”，市场能承受住吗？现有情况表明，各方面都已做好充足准备，对此充满信心。经历抗击新冠肺炎疫情斗争，广大游客比以往更加重视旅行的安全、卫生和服务品质，健康游、安心游、品质游无疑是今年“十一”假期的关键词。文化和旅游部日前发出通知，要求各地文旅部门强化旅游产品弹性供给，深化旅游公共服务，在切实做好疫情常态化防控前提下，有序推进秋冬季旅游景区开放管理。各地要按照“能约尽约”的原则，推动全国5A级旅游景区和重点4A级旅游景区严格落实分时预约制度，切实提升旅游景区服务管理水平。

针对游客“去哪儿游，人多不多，路堵不堵”等具体关切，旅游目的地需要全方位提升服务水平，在吃住行游购娱等多个方面给游客提供更加便捷、贴心的服务。比如，推进智慧旅游，动态发布旅游消费提示，让游客在出行前就能得到相关信息，合理选择出游目的地和出游路线；加大对多样化旅游目的地的宣传推介，让游客了解更多的个性化旅游产品，提供更多出行选择；加强交通流量、景区流量监控，科学引导游客分流；在高峰期增加弹性供给、临时供给，增加临时移动厕所，增开临时服务窗口，等等。多站在游客的角度思考问题，精准满足游客的出行需要，才能更好提升人们的游览体验。

推动文化和旅游消费提质转型升级，旅游产品的升级是关键。针对当前存在的度假产品不足、观光产品过剩的问题，有专家指出，要摆脱过去对门票经济的依赖，创造新的消费场景，体系化升级景区IP。事实上，对旅游企业来说，疫情是挑战也是机遇。一些企业在疫情防控期间狠抓培训、苦练内功，员工的服务意识、服务能力得到了提升；一些景区更加注重线上推广、精准推送，扩大了影响，为游客出行提供了更多样化的选择。尤其值得关注的是，随着旅游直播的兴起，越来越多“隐藏”在人们身边的美景、村镇、街巷，以及特色各异的民俗、民风、非遗、手艺等被挖掘出来，不少网友在跟随直播“云旅行”的同时，也希望进行实地探访、深度体验。综合来看，今年“十一”假期的出游选择会更加多样，相应的体验也会更丰富、更优质。

秋色正宜结伴行。对广大游客来说，出行过程中应自觉加入文明礼让的行列，对不文明行为进行抵制和监督，共同维护文明、舒心的旅程。文化旅游、交通运输、市场监管等相关部门应加大对不文明行为的惩处力度。特别是在全社会共同抵制餐饮浪费行为的背景下，还要在旅游过程中积极营造“厉行节约、反对浪费”的社会风尚。将绿色生活、文明出行、反对餐饮浪费等理念融入旅游生活的方方面面，文明方能成为“十一”假期旅游的美丽风景。

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 05 版）