台风致韩国西红柿价格翻倍 “无西红柿版汉堡”遭吐槽

中新网9月28日电 据韩媒报道，受台风影响，韩国西红柿的供应出现不足，多家汉堡连锁店的一些菜品，只能在没有西红柿的情况下进行售卖，并通过下调价格或提供饮料优惠券等方式进行弥补。

当地时间9月27日，据餐饮界透露，韩国某知名汉堡连锁店最近在其官网上发布公告称，由于台风导致西红柿供给不畅，一些原本含有西红柿的菜品，将在没有西红柿的情况下进行制作售卖。

该餐饮店称，在(西红柿)供应稳定之前，没有西红柿的相应菜品会降价销售。相关菜品的活动可能也会暂时中断或临时变更，优惠券的使用可能也会受到限制。

另一家汉堡连锁店此前也表示，由于受到梅雨等异常气候和台风的影响，韩国全国西红柿的供给处于较为困难的状态。在此情况下，将在相应菜品里添加其他的调料和蔬菜。

对此，消费者反应强烈。有人称，“第一次见到没有西红柿的汉堡”，“不管多贵，最基本的东西要放进去啊”。还有人表示，“那如果肉价贵了就不放肉饼，面包价贵了也就要不放面包了吗”等。

报道指出，由于受到夏季天气等因素影响，韩国西红柿的收成并不理想，导致价格猛涨。韩国农水产食品流通公社农产品流通信息显示，以9月25日为准，10公斤西红柿的批发价格为6.2万韩元（约合人民币360元），是一年前批发价格(2.9万韩元)的两倍多。预计10月底，西红柿的价格将恢复到往年的水准。