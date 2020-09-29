吃素吃成脂肪肝？这些饮食的坑你中了几个？

编者按：你以为吃素能养生？你以为多吃坚果对身体好？你以为是脂肪就不能吃？……你以为的养生方式真的好吗？一起来看看。

吃素吃成脂肪肝

现如今，饮食极大丰富，在吃的方面大家都不愿意亏着自己，却发现，在体检的时候，许多人都甘油三酯偏高；也因为饮食结构的不合理性，许多人也吃出了不少慢病，因此，“注意饮食清淡”、“吃素”成为人们解决一切疾病的良药，仿佛只要吃进去的不是肉，就算为健康把了关。殊不知，有的人吃素苦苦坚持了一年，竟然发现自己的脂肪肝加重了。

营养师经过多年的临床统计发现，长期素食者患高血脂、脂肪肝的状况并不逊色于普通饮食者。究其原因，是因为素菜的口感太差，素食者们往菜里添加的植物油和调味料太多。

真正清淡饮食指的是在食物多样化的基础上，合理搭配。它的特点就是尽量保持食物原有味道，口感清淡，营养丰富，易于消化。应遵循的原则包括：1.使用少量的植物油，同时保证用油多样化。2.尽可能吃含脂肪较少的白肉和瘦肉。3.少吃盐和辛辣食物。4.采用合理的烹调方法，使食物原有的味道和营养最大化。5.控制糖的摄入，减少脂肪的合成。

长期单一的素食会引起蛋白质摄入不足，这时人体就会动用身体里原来的脂肪成分，通过肝脏代谢来满足身体需求，反而会使脂肪堆积在肝脏。因此清淡饮食不是限制饮食，而是要摄入尽量全面的食材，特别是富含优质蛋白质的食物。这样才能保证身体的全面营养。

坚果吃多了生痰湿

坚果营养丰富，吃起来又脆又香，是大家常备手边的零食。从养生角度讲，吃坚果不能过量，否则容易生痰生热。

为延长保质期、保证口感，市面上的坚果加工方法多为烤、炒、油炸，高油高糖高盐，吃多了容易上火。同时，坚果油脂含量高，中医认为膏脂难以运化，容易化生痰热。比较隐蔽的风险是，这种上火很多人不会想到是吃坚果造成的，长时间积累叠加，会使“火”久郁体内，逐渐演变为“痰湿”，出现舌苔厚、口黏腻、双腿沉重、乏力等表现。

如何健康吃坚果，记住两点就够了。一是控制量。不建议每天都吃，每周吃3~5次就行了，每次也不要吃太多，以一小把为宜。二是尽量生吃。少吃或不吃炒制、炸制的坚果，可考虑吃生坚果，或吃煮熟的坚果，比如放进粥或米饭中。

健康养生请合理选择脂类食物

当下，人们大多以瘦为美，减肥成为帅男靓女的必修课。他们大多谈“脂”色变，因为害怕体重增加。其实，脂肪并非洪水猛兽，有些脂肪还对我们身体有益。

脂肪不仅可以储存和供应能量，还是组织和细胞的重要组成物质。它就像厚厚的被子一样，维持我们的体温，保护我们的脏器，它可以促进脂溶性维生素的吸收。脂肪是我们身体的必需营养素，适当地摄入对身体是有好处的。面对脂肪，关键不是少吃，而是怎样合理地选择脂类食物。

脂肪是由脂肪酸和甘油组成，脂肪酸的种类非常多，我们需要重点关注的是多不饱和脂肪酸，因为在多不饱和脂肪酸中有一些是我们人体自身合成不了的，必须从食物中获取。所以我们在选择脂类食物时，应选择多不饱和脂肪酸类食物。其中，植物油是必需脂肪酸最好的来源，尤其是大豆油、玉米油、芝麻油、橄榄油等。在做菜过程中，可以将这些油调和使用，来增加人体必需脂肪酸的摄入。

坚果主要含有的是多不饱和脂肪酸中的亚油酸，鱼类主要含有α-亚麻酸，而动物性食物（如肥肉）中含有的多不饱和脂肪酸是较少的，所以我们可以慎重选择这部分食物。磷脂也是一种重要的脂类，它可以参与我们的细胞膜、脑组织、神经组织的构成，富含磷脂的食物有蛋黄、瘦肉、肝脏、大豆等。富含多不饱和脂肪酸和磷脂的食物具有健脑功能，可以选择这些食物来补脑。（人民健康网综合自生命时报、人民日报海外版、人民网科普中国）