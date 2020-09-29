缓解秋燥，你可能需要一颗柚子

白露时节，昼热夜凉，气候干燥，人们极易出现口干、唇干、鼻干、咽干、大便干结、皮肤干裂等症状，也就是典型的“秋燥”。秋燥伤人，容易耗人津液，这时，恰好有一种甘甜清润的应季水果大量上市，它便是柚子。

中医认为，柚子果肉性凉，味甘、酸，有清肺润肠，止咳化痰、消食解酒的作用；柚皮性温，味苦、辛，归肺、脾经；有理气宽中、燥湿化痰的作用；柚子核为柚的种子，有散寒理气的功效，与橘核相似，主治疝气；柚叶，含挥发油，具有消炎、镇痛、利湿等功效。

柚子有六大功效：

解酒开胃，化痰止咳。喜饮酒的人可以稍微吃些柚子，帮助解酒毒。另外，柚子皮也有开胃通气的功效。将柚皮切丝煮成浓茶进服，能发散寒气、开胸利膈，嗳气也就很快消除了。《本草纲目》记载一则治疗痰气咳嗽方：用香栾（柚子）去核切，砂瓶内浸酒，封固一夜，煮烂，蜜拌匀，时时含咽。对经常咳嗽、气喘的人有一定的预防效果。

预防感冒，缓解便秘。柚皮含挥发精油，与红茶同煮能祛寒发汗。把柚肉挖空，填入茶叶，悬挂通风处，渐渐风干，柚的体积缩小，名为“茶柚”，专治伤风感冒发热；茶柚内的茶叶，经风干吸取精油后，辛散效力更强。患便秘的人可以选取皮薄多汁的大柚，连瓢进食（瓢即柚肉外的白色部分），大便就可以通畅。凡是肠胃热重、口淡无味、不思饮食、大便秘结者，食用柚瓢五六片就可以顺畅，因为柚瓢中含有丰富的纤维质，可以刺激肠管蠕动。

美白皮肤，去除色斑。柚子含有丰富的维生素C，这种物质能够有效地令皮肤之中的色斑减退。将柚子切开后浇上一些蜂蜜，然后轻轻地涂抹、按摩皮肤，可以很好地美白皮肤，但敏感肤质禁用此法。

减肥降脂，保护血管。营养专家研究发现，柚子所含有的化合物能够有效地加快脂肪进行燃烧，坚持饭前半小时食用柚子，连续12周可有效帮助减肥。此外，研究发现，每天吃一个柚子，能够有效地降低人体之中的坏胆固醇以及甘油三酯。

富含叶酸，增强体质。柚子含有比较多的天然叶酸，不仅能预防贫血，对孕期胎儿发育也有很好的促进作用。柚子还能帮助身体吸收钙质以及铁质，可增强体质。

降低血糖，预防中风。现代医药学研究也发现，柚子中含有柚皮素，能够有效地帮助治疗糖尿病，提高人体对于胰岛素的敏感性。而且，柚子中富含黄酮类物质，这种物质能够有效地降低人们患中风的可能性。

另外，红心柚好？还是白心柚好？红心柚子中含有一定的番茄红素和胡萝卜素。胡萝卜素在人体内能够转化成维生素A被人体利用，消化和吸收，有助于预防呼吸道系统疾病的发生，而番茄红素有抗氧化的作用，能够起到延缓衰老、辅助防癌的功效。而白心柚子中的维生素C含量比红心柚子要高出很多。此外，红心柚子的糖分高，吃起来会更甜一点。所以买柚子时，如果追求营养价值，红心柚子和白心柚子各有各的营养；如果追求口感，红心柚子比白心柚子会好一点。

（广东省中医院主任医师王小云）