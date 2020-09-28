强根铸魂 以高质量党建引领高质量发展

湖南省肿瘤医院围绕“人民至上、生命至上”，以“人民健康为中心”的永恒目标，坚持以党建引领医院高质量发展，从“把方向、守初心、打基础、抓落实”多维度入手，深入探索，在人才培养、内部管理、服务质量、科学研究上下功夫，实现医院业务拓展、质量提升和管理优化。

把稳方向 充分发挥党委领导作用

筑稳制度“篱笆”。通过完善章程设计、议事机制与联系机制，从制度上落实党委领导的第一原则，并将党建要求写进章程，明确党组织的设置形式、地位作用、职责权限和党务工作机构、经费保障等内容，建立相关机制，完善议事规则，明确决策事项和范围，规范细化程序，强化党务、院务公开及民主管理和民主监督。

架好联系“桥梁”。加强党委与基层的联系，建立领导班子联系支部、科室制度；建立领导班子联系高层次人才、青年人才制度；推进党外人士联系制度；畅通诉求渠道，建立“职工诉求在线平台”，完善职工思想动态收集、分析、督办、回复机制。

培育成才“沃土”。落实党管人才，充分发挥党的政治优势，坚持正确选人用人导向。强化精神引领，把医院文化作为助推高质量发展的硬举措，以文化建设引导医院转型，全面提升患者和职工获得感与满意度。

守住初心 结合主题教育改善医德医风

在传承中坚守初心。以“学院史，悟院训，讲述医院成长故事”为切口开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。2019年11月，湖南省肿瘤医院面向全院员工启动“寻找肿医记忆”老照片征集活动，让员工在参与活动的过程中回望医院发展历史，传承医院发展精神。

在教育中强化监督。除了开展必要的教育活动，党内监督、舆论监督和群众监督都缺一不可。为建立健全监督机制，湖南省肿瘤医院发布《湖南省肿瘤医院行风建设工作实施方案》，成立纠正行业不正之风工作领导小组，由党委书记、院长担任组长，并在各科室成立行风建设工作小组，形成书记、院长亲自抓-分管院领导直接抓-责任科室具体抓的工作网络。通过签订责任书、建立行分档案、开展医德医风查房等方式，将员工行风与个人和科室的考核挂钩。

打牢基础 建强基层战斗堡垒

坚持量化管理。医院每一位党员的政治学习、组织生活是否认真参与，本职工作是否尽职尽责，引领示范和服务群众是否具有成效等，所有的学习与工作都要具体量化成日常积分，与民主测评积分、一票否决共同构成年度总积分，打破了过去仅投票结果评价党员的惯用做法。同事还按照“党员申请、党小组长初评、支委会复核、公示和应用”四个程序运行，建立了积分管理电子台账，详细登记所有党员的积分增减及理由。

坚持对标评价。情况作为党员民主评议、评先评优、交心谈心的重要依据。每半年积分靠后或日常积分低于100分以下的党员，由组织对其进行约谈。预备党员日常积分低于100分以下的，报总支并按相关规定延期转正。通过建立积分评价机制，党员的主观能动性被充分调动起来，进一步激发了党支部的工作活力。

抓好落实 持续改善医疗服务

在服务质量上做加法。医院出台十项改善医疗服务行动承诺；在门诊提供便民设施，向患者免费开放WIFI，为患者提供免费饮水服务、轮椅服务等；畅通医患沟通渠道，在门诊设立投诉接待中心，及时解决患者问题；完成智慧路灯改装、污水站改造，加固医院围墙等，为患者就医营造更好的院内环境。

在就医流程上做减法。医院改进医保流程，在病房开设“一站式”医保登记和全国异地医保联网结算绿色通道，实现“信息多跑路、患者少跑腿”；改进检验病理流程、放诊流程、放疗流程等，缩短患者就医周期；完善移动挂号缴费查询系统，实现病人无卡就医，打通门诊住院全流程，有效缓解患者“排队难”；推广日间手术，缩短患者平均住院日和手术等待时间。

通过“一增一减”，实现两服务、两解决、两提升的目标，实现机关的党员干部为临床医护人员服务，临床医护人员为老百姓服务；解决了行政与医技办事效率堵点问题、解决患者与医护人员沟通盲点问题；提升了办事效率，提升了患者就医满意度。（作者系湖南省肿瘤医院党委书记 禹华月）