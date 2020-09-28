数字支撑、管理创新 药都转型“祁香”升级

“草到安国方成药，药经祁州始生香。”这是河北安国人耳熟能详的一句话。为这句话做注脚的，则是另一句话：安国市与“药”结缘。

随着人们对药材的需求不断增加，安国中药材市场规模也愈发扩大，被安国人自豪地总结为“买全国药材，卖全国药材”。

数字中药都是市场品质的重要支撑

安国药市之所以能形成“买卖全国之药材”之势，不仅因为安国是连通东西和南北的交通要塞；更是因为安国人有着对中药材的热爱和对诚信经营的持守。“如有损失，宁让安国药商受损，不让外地药商有失。”安国市县志研究专家于盼粘说。

这份情感和诚信持续至今。为消除假药和劣质药材这一曾困扰全国中药材市场发展的顽疾，安国市“重拳”整顿市场。市委市政府坚持监管和服务两手抓，持续完善商户注册登记和经营资质审批，将经营行为纳入监管范围，严厉打击街摊路贩等违规行为。不仅净化市场经营氛围，而且通过数字技术为药材品质提供保障。

2013年，在国家中医药管理局和河北省政府联合推动下，安国市政府与天士力集团签署投资协议，共同建设安国数字中药都，推动安国中药材专业市场由传统交易向“三网合一”和“五统一”转型升级。在数字技术的辅助下，安国中药材市场以中药材电子交易为核心，植入第三方质量检测检验，实现产品质量全程追溯，做到标准、检验、交易、仓储、票据“全统一”。

从“全国中药材之都”到“数字中药都”，是安国的发展目标。安国市委书记罗利说：“数字中药都，是‘安国无假药’市场品牌的重要支撑。”

为此，政企联合持续实施中药材（药典品种）质量可追溯项目模式，逐步实现市场全覆盖的检验和追溯，确保上市中药材产品质量；持续完善第三方检测服务体系建设，推动质量追溯体系建设，以保障检测质量点、仓储物流质量段、追溯质量链构建中药材数字化质量管理体系，将现代信息、自动化仓储、过程追溯、数字检测等技术与现代质量管理模式相结合,将质量数据贯通、协同、联动于药材加工、仓储、市场、检测及商务服务等质量管理全生命周期，建设“质量和安全保障会说话”“系统性的功能疗效会说话”的产品物质基础，使安国药市成为以质量为生命线、创品牌、树信誉的放心市场。

质量可控、来源可溯、产销有衔接

在聚药堂电商交易大厅里，听不到传统交易大厅的喧哗，但由计算机构建的“无声”交易却一派繁忙。今年的新冠肺炎疫情，严重影响了安国中药材市场的线下交易。然而，聚药堂药业却在上半年实现销售收入逆势增长，这得益于其在疫情前搭建的“互联网+中药饮片”平台。

据了解，该平台以第三方检测、质量追溯、饮片电商分拣系统及经营资质为基础，开发饮片电子交易运营系统，通过终端链接，将中医诊疗资源汇聚平台，探索在线咨询、在线坐堂、在线问诊、电子处方、煎药中心、远程配送一体化模式。

聚药堂的事例是安国药市正在从线下拓展到线上，从实物买卖拓展为数字交易的一个缩影。

目前，安国数字中药都的数字本草平台已有近30万名实名注册会员，年销售额超过10亿元。本地21个种植基地、113家GMP认证的中药饮片生产企业、65家GSP认证的中药饮片经营企业、1350个经营户均已进入国家中药材流通追溯体系。安国市依托河北省中药材追溯网络平台，利用互联网+、物联网、区块链等技术，正在实现中药材质量可控制、来源可追溯、产销有效衔接。

同时，“买卖全国药材”对安国的仓储能力也提出了高要求。目前，安国市已与天士力集团合作，建设占地500亩、投资20亿元的 数字中药都项目，其中一期“天圆地方”包括1.4万平米标准化仓储区、1328个中药材交易摊位和541个专业交易门店。项目依托万米示范库及后续仓储，对接全国道地产区药材资源实行代储代销等服务，通过仓储物流拓展区建设，将地产道地药材市场、种子秧苗市场、初加工药材市场与仓储物流结合，实现仓商市一体化。

疫情发生后，安国市决定将药都的仓储功能升级为国家中药材战略储备库，规划建设30万平米中药材战略物资储备库，以承担国家疫情用药供应、战略储备责任。

寻好草，种好药，医在安国，养在安国

在向中医药之都转型的过程中，安国市委市政府深刻地感受到“寻好草、种好药”的重要性。因此，从2016年开始投资建设安国现代中药农业园区，计划利用7年时间，建设成河北省一流、全国前列的全国中药材种业科技孵化中心和现代中药农业产业聚集区，项目一期围绕“一区一园一圃一基地”建设主线，打造5000亩的核心区。

目前，投资2.5亿元、300亩现代中药种业基地、3800亩标准化种植示范区、100亩种质资源圃和800亩中医药文化博览园已初步建成，示范展示推广新品种25个，正在带动北方区域及太行山脉、燕山山脉100万亩中药材标准化种植。

安国市还推出“1+10+100”中药材标准化种植工程，与北京中医药大学、河北农业大学等全国9所科研院校合作，承担省级以上优质中药材繁育实验项目12个，以河北省精品园区安国现代中药农业园区为核心，大力推广道地中药材生态种植、野生抚育和仿生栽培，不断培育新“祁药”品种。

为在源头保障中药材质量，安国市政府、天津中医药大学、天士力控股集团今年共同组建了“河北省中药质量研究院”，与中国医学科学院药用植物研究所合作建设了占地3000亩的国家药用植物园华北园，依托陕西师范大学西北濒危药材资源开发国家实验室，加快建设中国珍稀濒危药材种苗繁育与推广基地。

据中国中药协会执行副会长刘张林介绍，研究院紧密链接政府、研究机构和企业，加强优势互补，实施精准科研，将围绕影响中药质量的种植、加工炮制、仓储等各环节，联合开展技术创新与标准建立等工作，在促进优良品种选育、生态种植、规范加工、强化市场监管的同时，实现中药材品质全面升级。

此外，安国市委市政府还意识到，中药材不仅能“食”还能“赏”，于是，建设了800亩安国现代中药文化博览园，显示出安国市建设健康养生文化区的决心。

从中药材之都向中医药之都升级，从药材交易之都向健康文化之都转型，安国市不仅重视技术革新，也重视管理革新。为此，安国市中药都建设投资有限公司与天士力集团，探索股权合作模式创新，既着力于引进社会资本、实现收益共享，也着力于完善治理结构、提高运营效率，从而整合优势资源，形成发展合力。

安国市市长张壮田表示，安国数字中药都的落成，标志着“互联网+”模式的注入，使千年药都实现了从传统交易市场向现代化模式的转型升级。未来的安国数字药都，是通过专业市场、仓储物流、会展中心、科研平台、数字化创新发展、智慧药房等板块及万吨提取项目和国际药材节暨中国安国药材医药保健品交流会，打造一个立足河北、面向全国、引领世界的中医药学术会议、会展论坛、物流仓储和平台交易中心。