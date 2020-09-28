河北省中医药传承创新发展大会在安国市开幕

9月27日上午，河北省中医药传承创新发展大会在有“药都”之称的保定市安国市开幕。省委书记、省人大常委会主任王东峰，国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红出席并讲话。省委副书记、省长许勤，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼致辞。九三学社中央副主席、中国工程院院士丛斌，省政协主席叶冬松等出席。

安国是我国最大的中药材集散地和中医药文化发祥地之一，素有“草到安国方成药，药经祁州始生香”之誉，在海内外中医药行业享有盛名。此次省委、省政府举办省中医药传承创新发展大会，必将为全省中医药产业发展插上腾飞的翅膀，必将使安国“药都”的金字招牌更加闪亮。

王东峰在会上充分肯定了我省中医药发展取得的阶段性成效。他强调，切实把中医药发展摆在战略位置抓实抓好。加快中医药发展，是贯彻新发展理念、构建新发展格局和建设健康中国的实际行动，是满足人民对美好生活新期待的重要举措，是建设经济强省、美丽河北的有力支撑。全省上下要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强贯彻落实的责任感和紧迫感，加快建设中医药强省。

王东峰强调，要深入贯彻落实新发展理念，加快推进中医药现代化、产业化。着力推进全产业链发展，在燕山、太行山和冀中平原、冀南平原及坝上高原地区，建设一批标准化、规模化种植基地，打造从种植源头到中药饮片全链条质量追溯体系，加快中医药转型升级和高质量发展步伐。着力推进科技创新和开放合作，强化产学研用一体化，加大创新平台建设力度，加快中医药“走出去”步伐。着力推进安国中药都建设，提升发展层次和重点要素保障水平，打造“千年药都”区域品牌。着力完善质量安全监管机制，加强多部门协同监管，强化行业自律，健全第三方监管、制假制劣行为责任追究制度，依法规范中医药市场秩序。

王东峰强调，要深入抓好中医药服务体系建设，增强人民群众的获得感幸福感安全感。加快完善中医药医疗服务网络，积极推进中医医疗机构全覆盖，有效推动资源和力量向基层延伸。加快构建中西医协同高效的疾病预防和治疗体系，完善中医药价格和医保政策，推动中医药融入公共卫生应急管理体系。加快完善人才培养引进机制，推动中医药院校教育改革发展，培养高素质中医药人才队伍。加快中医药信息化建设，积极探索“互联网+中医药”新型服务模式，推动服务管理向精细化和智能化转变。

王东峰强调，要坚持和加强党的全面领导，凝心聚力推动中医药发展各项任务落地落实。要层层压实各级党委、政府和职能部门责任，加强督导考核，强化宣传引导，推进中医药文化传播和对外交流合作，加快中医药强省建设步伐，更好服务健康中国大局。

许勤在致辞中说，河北省委、省政府充分发挥中医药在保障人民健康、助力转型升级、服务脱贫攻坚和全面建成小康社会中的重要作用，加快推进中医药事业和产业高质量发展。河北作为中医药学的重要发祥地，传承创新发展中医药具有独特优势和无限潜力。这里历史底蕴深厚，自古名医辈出，中药材资源富集；这里战略机遇叠加，京津冀协同发展、雄安新区规划建设、冬奥会筹办为中医药现代化、产业化提供了广阔空间；这里发展基础良好，以岭药业等一批中药制造企业迅速崛起；这里政策支持有力，在平台建设、人才培养等领域推出了一批高含金量的政策举措。希望各位嘉宾以会为媒，交流思想、凝聚共识、共谋合作，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

余艳红指出，河北省是中医药文化重要发祥地之一，对中医药发展具有重要影响。希望河北进一步坚持新发展理念，坚持遵循中医药发展规律，坚持传承精华、守正创新，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以完善服务体系、培养特色人才、提升中药质量、强化科技创新、加强队伍建设为重点，促进中医药特色发展、内涵发展、转型发展、开放发展。要坚持党对中医药工作的领导，努力在服务重大国家战略中求突破，不断提升中医药的供给质量和服务水平，加快构建中医药产业联动发展新格局，奋力谱写新时代中医药传承创新发展新篇章。

张伯礼在视频致辞中向本次大会的举办表示祝贺。他说，河北发展中医药的资源禀赋和产业优势明显，希望抢抓新形势下中医药发展机遇，不断传承和发展燕赵中医药精华，扎实推进安国数字中药都等重点项目建设。中国中医科学院、天津中医药大学愿在中药材质量标准制定、规范化种植、新产品开发等方面同河北加强紧密合作，共同推动中医药健康产业快速发展。

会后，与会领导与嘉宾共同参观了中医药产业成果展示，并到北京同仁堂集团安国中药产业园、安国现代中药产业园区参观考察。

中国工程院院士吴以岭、张英泽，陕西省政府副省长方光华，省领导高志立、范照兵、徐建培，省政府秘书长朱浩文参加有关活动。

大会开幕式以云视讯形式召开，各市（含定州、辛集市）、雄安新区、各县（市、区）设分会场。国家有关部委领导；省直有关单位主要负责同志；国医大师，省内外高等学校校（院）长、中医院院长、科研院（所）长、中医药领域专家学者，全国中药制造企业代表等以线上线下多种形式参加有关活动。

本次大会以“传承、创新、发展”为主题，将持续至28日。大会期间将举办主题峰会、系列分论坛、产品展示交易会等一系列活动，为中医药发展搭建交流合作平台。（记者四建磊、王成果）