新冠疫苗产能年底可达6.1亿剂

近日，国务院新闻办公室举行吹风会，邀请科技部、国家卫生健康委、国家药监局等部门的有关负责人和相关专家介绍新冠肺炎疫苗工作进展情况。科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展中心主任郑忠伟介绍，预计到今年年底，我国新冠肺炎疫苗年产能可达6.1亿剂，明年可达10亿剂以上。

郑忠伟表示，未来将按照高风险人群、高危人群、普通人群的顺序，依序安排接种疫苗。高风险人群包括医疗和防疫人员、边境口岸工作人员、城市运行保障人员、大型农副产品和冷冻食品市场工作人员、其他公共场所工作人员等；高危人群包括老年人、儿童、患有基础疾病的人等。新冠肺炎疫苗的定价，将遵循疫苗的公共产品属性，满足可及性和可担负性，在大众可承受的范围内。

对于新冠肺炎疫苗的保护时间问题，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光表示，人类发现新冠病毒才9个月时间，疫苗接种后的保护时间有多长，还要做长期、大量的研究才能确定。目前，我国最早接种疫苗的受试者血清监测结果显示，抗体依然维持较高水平，这提示了疫苗可能会有比较长期的保护作用。

我国新冠肺炎疫苗何时能获批上市？国家药监局药品注册管理司负责人杨胜表示，疫苗上市前需要完成临床前研究，以及Ⅰ期～Ⅲ期临床试验，以证明疫苗的安全性和有效性达到设定的标准；还要完成商业规模验证，证明拟上市疫苗可接受的安全性，明确的有效性和质量可控性。Ⅲ期临床试验进展的快慢受受试者人数、受试者组数等多种因素影响，研究人员将采取特事特办的原则，推动我国新冠肺炎疫苗尽快上市。（首席记者刘志勇）