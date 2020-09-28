如何修补“边缘家暴”的裂痕

琦琦和先生两年前就开始冷战，是因为两人吵架时，先生怒摔手机，手机从墙上弹回来打在了琦琦身上。两个人都呆了，琦琦开始流泪，足足哭了几个小时。当晚她就在朋友圈屏蔽了先生，从不主动发信息，从此只和孩子睡，把卧室上锁，十几年的婚姻在那一夜进入冬眠。

这些行为算不算“家暴”

咨询时，谈起这件事，琦琦说：“我可以原谅他背着我贷款炒股失败，做生意失败，但不能忍受他居然拿手机砸我！”先生则疲惫地争辩：“我说了多少次真不是故意要砸你，你别总说我打你行不行？”他道歉了很多遍，也想不明白为什么琦琦就像换了个人，不就是摔手机打到她，在她眼里却犹如扔向夫妻关系的原子弹。

琦琦的事并不是个案，有很多类似的情况：

小荣让老公把女儿的鞋拿过来，结果他抬手就扔过来，却打到了她脸上，那一刻她听到心里清晰地冒出一句话：“这个男人不值得。”

李戈被老丈人骂个狗血喷头，差点半夜坐高铁过来找他算账。原因是女儿说女婿家暴。实际情况是他踹床沿蹭到她一下。也因为这事，两个人亲密无间的状态大减。

能把这些行为定义成家暴吗？好像也不太算得上。但比起转身就忘的拌嘴，这种原始的、让肢体发生冲突和疼痛的方式，像一把锤子捶掉了因为婚姻而锁住的迁就、忍耐、牺牲和委屈，情绪一瞬间喷涌而出，满地狼藉。就算表面上翻页，但在心底还留了根小刺，时不时在绵软的回忆中猝不及防地被扎到。

今年印度的一部高分电影《耳光》，把上面案例的心理变化刻画得非常精细。

阿穆丽塔是一位出色的舞蹈家，她嫁给了富二代的丈夫，两人非常恩爱，日子甜蜜而有朝气。在庆祝丈夫即将上任的酒会上，突然被通知工作有变动，丈夫愤而和上司争吵，想拉开丈夫的阿穆，被失去理智的他反手一个耳光。那一刻时间凝固，她站在原地，无人安慰，大家依旧唱歌跳舞。这个耳光被所有人忽视，包括动手的丈夫。后来丈夫各种示好，就是没有道歉。他对妻子和婚姻的态度，从心理上一直站在高位，感觉自己放下身段，妻子就该感激和原谅。阿穆从等待道歉到逐渐绝望，最后选择离婚。

真正的矛盾是不对等付出

在一方基本毫无保留的付出之后，没有换回应有的尊重，看不见的牺牲已经成为巨大的沉没成本。了解过背后的原因，你才会知道她们为什么会这样在意这场伤害——

琦琦是护士，要抚养教育两个孩子，还要面对欠款的追讨，焦虑惶恐；小荣辞掉一线城市的工作，来到小城市为丈夫生儿育女打理店铺；李戈的妻子随他漂泊好几个城市，总是他说走就跟着走；就像阿穆放弃舞蹈家的理想变成家庭主妇，在值得和不值得之间，绝大多数人还是会选择了拥有一个家庭，拥有世俗里面的幸福和安定。

你可以有无数个理由说服自己，大家都是这样过来的，两个人总要有人有牺牲。可是当发生这场男人展示绝对力量的冲突，不管是推一下，还是摔东西，实在很难说服受到威胁的自己。

并不是所有人都会像电影中的主角，敢放弃掉所有给对方一个毕生难忘的教训，毕竟现实还是现实，我们还是会被家人、工作、孩子、情感交织成的这张网牢牢困住。但被伤害处就一定会有反击，常见的冷战和关系疏离，就是力量弱势一方的被动攻击武器，即我不能正面和你刚，那我就换种方式让你受到惩罚。这也是矛盾没有得到正面处理，淤积下来成为了亲密关系里面“脓肿”的最大原因。

疗伤还是排雷 试着这样做

经历过这样似是而非的边缘暴力，痛苦的一方通常是主动需要寻求帮助的人，定律就是谁痛苦，谁改变。

也许你已经受伤，也许你害怕前面的道路埋了雷，但要知道，亲密关系里，不管男女其实诉求都是一致的：需要被看见，也需要被理解。

1.请他听你的感受，请你听他的困扰

男女的思维模式不同，导致了表达方式的不同，女性倾向于描述感受，而男性多数是逻辑表述。所以如果要双方沟通和谐，首先是能够坐下来面对面地安静听对方表达。

“这件事情让我很难受……”“所以我很不喜欢……”“如果是这样的话，心情就会好起来。”请尽量讲出这件事对你造成的伤害和痛苦，让对方直面你的感受，郑重道歉。事情要翻篇，不想有结节的最好方式，就是举行一场彻底的告别仪式。

2.摘掉“受害者”“委屈者”的自贴标签

把一系列自贴的标签摘掉：“牺牲”“过度付出”“讨好型人格”“委屈求全”“受害者”……当你把这些标签内化的时候，也会让别人被你这种付出感所绑架。

付出心甘情愿，也是为了自己的感受做出的决定，能放下“我都是为了……”的念头，也就不需要用付出来刷存在感。少了这些无谓的自我标签，也就少了更多无谓的牺牲，也就不会积攒太多的委屈和愤怒。

3.停止无休止对峙，减少内耗

先把压在关系上的这块石头搬开，然后先问自己还要不要经营？如果答案是要，那就考虑如何停止这场折磨双方的战争，因为关系都是对等的，作用是相互的。

琦琦从不冷言冷语对待先生开始做起，小荣则把直男老公实打实胖揍一顿，李戈主动上缴小金库……只要是亲夫妻，其实都知道怎么给对方使绊子，更知道怎样和对方好好相处。（国家二级心理咨询师 蔡尖尖）