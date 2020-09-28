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我国已有372家儿童肿瘤监测点

2020年09月28日08:41 来源：中国妇女报

记者27日从国家儿童医学中心获悉，目前，我国儿童肿瘤监测体系已初步成型，已有监测点372家，其中国家定点监测点202家。

“这是一个针对儿童肿瘤的实时动态监测体系，将为国家儿童肿瘤防控工作提供全面、科学、精准的大数据支撑。”国家儿童医学中心主任、北京儿童医院院长倪鑫说，通过监测、分析可以发现某地高发的儿童肿瘤及其原因，进而提供有针对性的防控策略，从而降低该肿瘤的发病率、减轻经济负担、缓解就医难。

记者了解到，国家儿童肿瘤监测中心平台于2019年12月27日正式上线。该平台基于医疗大数据的技术和方法建设，以20岁以下肿瘤患者为监测对象并进行全程管理，病种范围包括全部恶性肿瘤、中枢神经系统良性肿瘤、原位癌、动态未定或未知的肿瘤，及部分血液造血免疫系统疾病等。

倪鑫表示，通过国家儿童医学中心的引领，区域医疗中心的协同，以及各儿科医疗机构的共同提升，将大大提高我国儿童疑难危重症的诊治水平、常见病多发病的防控水平；同时，通过加强医学人才培养，提高临床研究能力等，最终实现全国儿科整体协调发展，在家门口就能享受优质儿科医疗服务。（据新华社 记者 侠克）

(责编：许心怡、崔元苑)


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