天气逐渐转凉 警惕秋季轮状病毒攻击幼儿

当前，中国各地已逐渐进入秋季，天气转凉，幼儿容易患上轮状病毒性肠炎。专家提示，轮状病毒性肠炎俗称“秋季腹泻”，主要靠接触传染，并具有高度传染性。

轮状病毒危害有多大？

“以秋冬季高发的轮状病毒感染为例，轮状病毒腹泻在我国属于丙类传染病，具有高度传染性。据世界卫生组织估计，2013年全球5岁以下儿童中，约22万死于轮状病毒感染。”中华预防医学会副秘书长、保健时报社社长张伶俐表示，儿童健康关系到每一个家庭的幸福和民族的未来，必须高度重视。

之所以全球范围内轮状病毒的主要患者是5岁以下的儿童，首都医科大学附属北京儿童医院感染内科副主任刘翠英认为，主要是因为低龄幼儿更容易“病从口入”，患病主要是因为拿玩具、啃玩具和吃手。

“我们在临床看到轮状病毒引起呼吸道症状，心肌酶升高，转氨酶升高，尿里有红细胞等，这些都是轮状病毒侵犯了肺、心脏、肝脏、肾脏。”中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员李丹地指出，轮状病毒不仅会引起胃肠道内的症状，而且还可以引发对其他人体脏器的损害。

如何判断幼儿是否“中招”？

轮状病毒的发病年龄高峰是6-24月龄，轮状病毒的季节高峰是每年的10月到次年的3月。要如何区别幼儿是患轮状病毒腹泻和普通的拉肚子？李丹地表示，轮状病毒的临场表现主要是腹泻和吐，严重者就会发生发热和脱水。

“轮状病毒有一个重要的特点，就是首次感染症状最为严重。2岁以内的小孩子如果有严重腹泻，大部分都是轮状病毒引起的。”李丹地还提醒，营养不良的幼儿在轮状病毒腹泻时的死亡率，是正常影响儿童的四倍。

有些人错误的认为，病毒腹泻不就是拉肚子，谁没有拉过肚子？刘翠英说，首先，轮状病毒腹泻季节性特点很明显，基本在秋季暴发。其次，泻比吐要严重，而且腹泻是水样便，呈蛋花汤样或者米汤样的，短时间内的腹泻频率可高达10次甚至到20次。如果出现上述症状，可判断为轮状病毒腹泻。

轮状病毒腹泻怎么防？

众所周知，预防接种是控制传染病最有效、最简单、最经济的手段，也是人类健康的保护伞。

“疫苗是唯一预防轮状病毒重症腹泻的有效手段。”李丹地说，目前，中国上市的疫苗，第一种是国产的口服轮状病毒活疫苗。第二种是进口的口服五价重配的轮状病毒疫苗，这两种疫苗都有比较好的免疫效果。

轮状病毒疫苗什么时候给幼儿最接种合适？李丹地建议，母乳中的母传抗体能够给婴幼儿保护免受轮状病毒及其他病毒的侵扰。但6月龄之后，母传抗体渐渐减少直至消失，所以婴幼儿应该在6周龄后，尽早接种轮状病毒疫苗，以确保在自然感染的轮状病毒之前获得免疫保护。

由于目前轮状病毒的感染还没有有效的药物，所以，对于轮状病毒的预防工作就显得尤为迫切和重要。专家建议，应让孩子养成饭前便后洗手的卫生习惯，不喝生水，不乱吃不洁或过夜食物。给婴儿哺乳用的奶瓶、勺子等在喂前喂后要煮沸消毒。

轮状病毒腹泻怎么治？

家中幼儿“中招”，轮状病毒病发，要怎么对症处理？复旦大学附属儿科医院传染科主任曾玫表示，首先是口服补液盐。口服补液盐是世界卫生组织优先推荐的，它挽回了很多因为泻而导致死亡的幼儿性命，尤其是在资源有限的发展中国家地区起到非常重要的作用。

“在临床上，患轮状病毒肠炎会频繁地腹泻，导致有效循血量剧烈地减少。临床上低血属于休克。”重庆医科大学附属儿童医院危重病救治中心主任许峰说，口服补液盐在社区服务中心以及药房均有出售，可先给患病幼儿口服补充液体，再根据情况送到医院就诊。

此外，另有专家提示，一些家长看到孩子腹泻就着急给孩子用抗生素类的药物，这是不正确的。对于轮状病毒所导致的秋季腹泻，抗生素不仅毫无功效，反而还有可能导致幼儿肠道正常菌群紊乱而加重病情。重要的是及时补充水分及电解质。(记者 余湛奕)