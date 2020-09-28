优质粮食工程总投入超815亿元

本报北京9月27日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉，自2017年优质粮食工程启动实施以来，累计总投入超过815亿元，其中中央财政资金215亿元，带动地方和社会投资600多亿元。累计投入建成粮食产后服务中心4000多个，新建和改造提升粮食质检机构1500余个，各省份规划扶持好粮油示范县389个。一批骨干企业做强做优做大，为向更高水平迈进打下了良好基础。

据介绍，2017年原国家粮食局会同财政部印发通知、启动优质粮食工程，召开现场经验交流会、加快推进粮食产业经济发展，并将优质粮食工程作为粮食产业经济发展的“四大载体”之一。各地积极搭建好创新销售渠道和方式，持续办好中国粮食交易大会，支持举办区域性交易会和洽谈会；完善城乡“放心粮油”供应网络，发展粮食电子商务和新型零售业态，畅通优质粮油消费服务的“最后一公里”。“吉林大米”、“山西小米”、“广西香米”、“齐鲁粮油”、“荆楚粮油”、“天府菜油”等一批粮油品牌先后亮相，依靠高标准、高质量赢得认可度、美誉度。