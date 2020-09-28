人民时评：初心使命是一辈子的事

前不久，中共中央办公厅印发《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，要求党委（党组）要负起主体责任，结合统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展、改革发展稳定等各方面工作和人民群众对美好生活的新期待，加强组织领导，强化督促指导，推动巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果各项任务落地见效。

主题教育成果能不能成为党员干部筑牢初心使命的动力源泉，关键在成果能否进一步巩固深化，镌刻于心、体现于行。主题教育成果凝聚了广大党员干部的心血和智慧，需要倍加珍惜、长期坚持，成为加强党的建设和干部队伍建设的重要思想资源。学习教育没有完成时、只有进行时，广大党员干部更应一丝不苟抓好理论学习、一以贯之抓好党性修炼，在反复“回炉”、不断“淬火”中精益求精。

巩固深化主题教育成果，首要的是坚定理想信念、筑牢思想根基，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党。我们要在新的历史起点理清走过的路、辨明脚下的路、认准前行的路，就要深入学习党的创新理论成果，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。理论上的成熟是政治上成熟的基础，政治上的坚定源于理论上的清醒，抓住思想建党、理论学习，就抓住了巩固主题教育成果的关键，就能从内心深处筑牢“不忘初心、牢记使命”的信仰基石。

扣好思想的扣子，是为了更好地履职尽责、担当作为。巩固深化主题教育成果，就是要推动党员干部开展经常性政治体检，查找自身在政治、思想、组织、作风、能力、廉洁等方面存在的差距和不足，并锻造敢担当、善作为的宽肩膀，关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来、重大斗争中经得住考验。当前世界百年未有之大变局加速演进，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，尤其需要广大党员干部把主题教育成果转化为推动发展的动力，加强自身修炼、敢于担当作为，勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，逐一破解制约发展的难题。

初心和使命不是抽象的，体现在党员干部点点滴滴的作风中、干事创业的激情里。巩固深化主题教育成果，就要坚决反对形式主义、官僚主义，坚持不懈为群众办实事做好事解难事，用看得见的变化回应群众的关切和期盼。为群众办实事做好事解难事，是每个党员干部的分内之责，同时也是践行党的初心使命最受人民群众欢迎的方式。把以人民为中心的发展思想落实在工作的每个环节，树立正确政绩观，决不做自以为领导满意却让群众失望的蠢事，努力让群众办事少跑一个部门、少排一个窗口、少等一天时间，才能用党员干部的辛苦指数换人民群众的幸福指数，在解决实际问题中教育引导群众、凝聚群众，保持党同人民群众的血肉联系。

习近平总书记强调，“不忘初心、牢记使命不是一阵子的事，而是一辈子的事”。不断巩固深化主题教育成果，把党员干部在主题教育中焕发出来的热情转化为攻坚克难、干事创业的实际成果，就能把我们党建设得更加坚强有力，推动中国号巨轮劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 05 版）