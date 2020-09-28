打赢疫情防控人民战争的胜利之本

突如其来的新冠肺炎疫情，形成了百年来全球最严重的传染病大流行和新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。面对疫情，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，为中国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。他强调“要广泛发动和依靠群众，同心同德、众志成城，坚决打赢疫情防控的人民战争”。习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上明确指出：“我们坚持人民至上、生命至上，以坚定果敢的勇气和坚忍不拔的决心，同时间赛跑、与病魔较量，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。”这些重要论述体现了人民是历史创造者的唯物史观和以人民为中心的工作导向，为全党全军全国人民战胜新冠肺炎疫情提供了基本遵循，也揭示了我们打赢疫情防控人民战争的内在奥秘和宝贵经验。

新时代人民战争理论和实践的伟大创造

人民战争是以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人把马克思主义军事理论与中国革命战争实践相结合，开展的一种新型战争，具有战争发生的正义性、战争参与的人民性和战争实践的整体性。在长期的革命斗争中形成的人民战争理论强调，“兵民是胜利之本”“战争的伟力之最深厚的根源，存在于民众之中”“动员了全国的老百姓，就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海，造成了弥补武器等等缺陷的补救条件，造成了克服一切战争困难的前提”。正是依靠人民战争这个重要法宝，我们党领导人民才取得了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争等伟大胜利，创造了消灭血吸虫病、疟疾等疫病的人间奇迹。习近平总书记深刻指出：“不论形势如何发展，人民战争这个法宝永远不能丢，但要把握新的时代条件下人民战争的新特点新要求，创新内容和方式方法，充分发挥人民战争的整体威力。”

面对新冠病毒的肆虐，虽然不见刀光剑影、炮火硝烟，但这场战争直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。习近平总书记从党和国家事业发展全局的战略高度，把疫情防控确定为一场没有硝烟的战争，吹响了打赢疫情防控人民战争的“集结号”“冲锋号”，迅速组织起全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战，举全国之力实施规模空前的生命大救援。他特别强调，要以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

新冠病毒不分人群、地域和时段，肆意滋长扩散，因而在疫情防控的战争中，每个人都是战士，每一处都是战场，每一刻都要战斗。新冠肺炎疫情发生以来，湖北和武汉人民识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，主动投身疫情防控斗争，体现了英雄城市、英雄人民的坚忍不拔、高风亮节；全党全军全国人民坚定与湖北、武汉人民站在一起，火线驰援、鼎力相助，彰显了同舟共济、共克时艰的中国力量、中国精神。党政军群和社会各界迅速行动起来，党员干部冲锋在前、顽强拼搏；医务人员义无反顾、舍生忘死；科研人员争分夺秒、全力攻关；人民子弟兵勇挑重担、敢打硬仗；公安民警坚守岗位、日夜巡逻；企业员工放弃休假、复产保供；快递小哥不辞辛劳、转运物资；社区工作者扎根基层、靠前服务；广大志愿者真诚奉献、扶危济困；新闻工作者深入一线、及时报道；海内外同胞捐款捐物、奉献爱心。举国上下、大江南北，14亿多中国人民万众一心、团结奋斗，共同谱写了众志成城、群防群治的壮丽篇章。

凝聚疫情防控人民战争的磅礴力量

战争是敌我双方的激烈对抗和较量，“用众人之力，则无不胜也”。疫情防控这场特殊的战争不只是医疗卫生一个领域和一个地域的战斗，而是全体人民紧急动员参与、全国各地密切配合支援的总体战、阻击战。习近平总书记指出：“尊重人民主体地位，尊重人民群众在实践活动中所表达的意愿、所创造的经验、所拥有的权利、所发挥的作用，充分激发蕴藏在人民群众中的创造伟力。”新冠肺炎疫情暴发以来，从内陆到边疆，从塞北到江南，从城市到乡村，全国各族人民心往一处想、劲往一处使，各尽所能、各尽其责，积极为抗击疫情贡献力量，共同筑起牢不可破的坚固防线。

全国人民作为疫情防控的主力军和突击队，不仅为战胜疫情奠定了坚实的物质技术基础，而且提供了强大的精神文化支撑。“国有战，召必回，战必胜”“健康所系、生命相托，我必全力以赴”“不计报酬，无论生死”，这些铮铮誓言表达了人民群众、党员干部迎战疫情的无私无畏和英勇顽强。54万名湖北省和武汉市医务人员同新冠病毒短兵相接，率先打响了疫情防控遭遇战。346支国家医疗队、4.2万多名医务人员奔赴前线，很多人在春节团圆的除夕之夜义无反顾、“逆行”驰援荆楚大地，担当起救死扶伤，与病毒抢夺生命的重任。科研工作者争分夺秒、刻苦攻关，跟踪病毒来源及变异，加快药品疫苗研发，制定措施良方。来自五湖四海的建设者风餐露宿、日夜施工，仅用10多天就建成了“火神山”“雷神山”两座医院，短时间大规模改建16座方舱医院、迅速开辟600多个集中隔离点。全国460多万个基层党组织冲锋陷阵，400多万名社区工作者坚守一线，在65万个城乡社区日夜值守，180万名环卫工人起早贪黑、整治环境。各级各类的干部职工立足岗位、守土尽责，顶着风霜雪雨看护家园卡点。各行各业的劳动者开足马力、加班加点，生产口罩、防护服、消毒液等防疫物资，助力疫情防控和经济复苏。从报纸电视到“两微一端”等各种媒体，随时可见紧张忙碌而又乐观向上的“可敬”医护人员，严格执法而又善解人意的“可信”公安民警，雷厉风行却又苦口婆心的“可亲”社区干部，足不出户而又自得其乐的“可爱”城乡居民。只要全国各族人民不怕艰险、英勇斗争，世界各国人民齐心协力、守望相助，携手共筑人类命运共同体，就一定能够创造战胜新冠肺炎疫情的有利条件和强大力量。

人民是创造历史的动力，群众是真正的英雄，人民群众中蕴含着许多应战疫情的智慧、方案。疫情防控中一些有效的方法、举措，通常是由人民群众最早提出、最快使用的。例如，开展网上办公和网络授课，利用“互联网+”恢复办公和教学；开通互联网医院平台，免费对患者进行在线初诊；应用5G智能机器人承担消毒清洁、体温测量、医护助理等工作，减少交叉感染并节约防护服等紧缺物资；运用漫画、图表、歌曲、视频等传播防疫知识，让人们对疫情有全面、清楚的了解；实行通行证制度，严格出入管理，防止病毒在人与人之间广泛流行；采用网格化管理，将疫情防控落实到家庭和个人，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。这些办法和措施是人民群众集体智慧和实践经验的结晶，对其进行总结、提升并加以推广，就能构建起战胜新冠肺炎疫情的天罗地网和铜墙铁壁。

疫情防控人民战争的制胜之道

战争不仅是人力和武器的较量，而且是战略和战术的对决，需要科学思想理论的指导和正确战略策略的运用。习近平总书记将马克思主义关于人民是历史创造者等基本原理和以人民为中心等基本方略，创造性地运用于疫情防控人民战争中，明确了疫情防控的根本目的和主要原则，为全党全军全国人民战胜疫情提供了锐利的思想武器和重要法宝。

只有明确“为谁而战、为何而战”，才能争取民心、汇聚民力，增强必胜信心。疫情防控坚持一切为了人民，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从来华外国人员到在外中国公民，每一个人的生命、健康和价值、尊严都得到全力保护。我们即将实现全面小康，但还不富裕，仍然是世界上最大的发展中国家，但党和政府恪守人民立场，注重民生福祉，时刻把保护人民生命安全、解除人民患病负担作为防疫工作的出发点和落脚点。这与某些西方发达国家囿于资本立场，偏重金钱利益，鼓吹把新冠肺炎疫情当作普通“流感”，依赖“群体免疫”来对待，延误大批患者的医治，形成了鲜明的对比。

人民是我们战胜疫情的最大底气，但人民的力量不仅在于数量的多少，而且在于组织化的程度。将广大人民群众动员、组织、凝聚起来，巩固军政军民团结是打赢疫情防控人民战争的关键。疫情防控始终坚持紧紧依靠人民群众，充分调动广大军民的积极性、主动性、创造性，高效组织党政军民学、东西南北中大会战。习近平总书记强调：“广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线。”正因为我们坚持群众观点和群众路线，始终相信人民、依靠人民、热爱人民，坚持尊重民意、汇集民智、凝聚民力，努力做到急群众之所急、破群众之所难、解群众之所忧，才很快形成战胜疫情的强大合力。在重大疫情面前，人民群众顽强不屈、默默坚守，以各种方式为疫情防控操心出力，是战胜疫情取之不尽、用之不竭的力量源泉；人民军队听党指挥、闻令而动，以大无畏的英雄气概和雷霆万钧之势，构筑起阻击新冠病毒的钢铁长城。“军民团结如一人，试看天下谁能敌。”疫情防控的伟大斗争深刻诠释了新型人民战争的精髓要义和神奇威力。

战争胜负的决定因素不是武器，也不是少数人的意志，从根本上说取决于能否得到人民群众的支持和参与。正因为我们坚持人民主体地位，发挥人民群众在疫情防控战中的主力军作用，才很快形成对新冠病毒“横向到边、纵向到底、不留死角”的立体高压态势，仅用3个月左右的时间就取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，进而又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，并且统筹推进疫情防控和经济社会发展取得积极成效，得到了国内外有识之士和世界卫生组织的充分肯定和高度赞扬。实践和事实雄辩地证明习近平总书记领导全党全军全国人民防控疫情的决策部署是完全正确的、切实有效的。

中华民族经历过很多灾难，但从来没有被压垮过，反而在灾难中奋起。新中国成立70多年来，中国人民在中国共产党领导下，创造了战胜各种困难灾害的奇迹。面对这次新冠肺炎疫情的严峻考验，我们有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有全国人民的团结奋斗，有长期积累的坚实国力，一定能够打赢疫情防控人民战争，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，谱写中华民族伟大复兴的历史新篇章！

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 09 版）