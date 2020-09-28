科学设置菜量 避免被动浪费

日前，笔者来到湖北省武汉市一家机关食堂内，发现这里选择堂食的人并不多——大部分人都选择打包带回办公室。即便如此，食堂入口处摆放着的剩菜回收车仍旧满满当当。“吃饭的人不多，剩饭剩菜却不少，不到半小时又满了。”服务员一边拖走重约30公斤的泔水桶一边感叹。

笔者发现，这家食堂出售统一规格的盒饭，菜量不少、米饭也实在，单份盒饭里一般配3两左右的白米饭，还赠送一碗豆浆。一些饭量小的人很难吃完，于是都丢进回收车。

在另一家机关食堂里，开放了包括自选打菜窗口在内的多个窗口，小炒、小吃、饮品琳琅满目。李女士三人点了“三菜一汤”，用餐结束后，面前的菜剩了大半，一大盆西红柿蛋汤也没喝几口。李女士买了几个打包盒将剩菜打包，汤却只好倒掉了，“食堂的分量偏多，每次都吃不完，倒掉吧心疼，可也不能顿顿都吃剩菜啊。”

笔者走访发现，机关食堂里如果设置了自助窗口，大多人会首选自助、按需打菜并坚决做到“光盘”；选择堂食点菜的职工即便吃不完，大多也会自觉打包剩菜。“建议科学设置菜量，提供免费打包和存放服务，同时加强监督检查，制定并落实奖励处罚机制等。”用餐的吴先生表示，食堂如果能推出价格便宜的半份菜，或是设置自助窗口、推出自选套餐，有助于减少这种因吃不了而造成的浪费。

晚餐时间，笔者来到华中师范大学桂香园食堂，醒目的位置挂着不少反对浪费的宣传标语。

“想要将‘厉行节约、反对浪费’落到实处，最关键的还是要让节约观念深入人心。我们除了张贴宣传标语，还针对学生举办专题宣传会，号召大家在食堂用餐时按需打菜、厉行光盘。”该校后勤部相关负责人介绍，他们在每个食堂都张贴了公示栏，工作人员根据每天进餐人数与剩饭剩菜重量，计算出各个食堂人均浪费量并公示，“效果比较明显，开学这些天，各食堂的剩饭剩菜明显减少”。

在湖北省通城县纪委监委食堂，笔者发现，每张桌子上都放着“小贴士”，劝导食客节约粮食。除此之外，县纪委监委还将厉行节约纳入一线监督的重点内容，督促相关职能部门加大对企事业单位食堂、酒店、餐饮店的检查力度，针对食堂制度规范、食材采购、菜量管控、就餐模式等提出指导建议，并对机关单位食堂“专人劝导”模式是否有效、主管部门有无尽责、就餐有无浪费等情况进行检查，推动“光盘”行动落到实处。

“我们光是倡导书就发送了近两万份，一个月来督促整改了80多个‘舌尖上的浪费’问题，全县8万多名中小学生开学第一课就是学习如何节约粮食，现在‘光盘’逐渐成了风气。”该县纪委负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 07 版）