有来医生荣获“2020年度最佳健康科普短视频平台”称号

9月24-27日，中国医师协会健康传播工作委员会第二届健康中国创新传播大会暨第七届中国医疗品牌建设大会在博鳌亚洲论坛主会场成功召开。有来医生作为平台支持单位参加了此次盛会，并荣获 “2020年度最佳健康科普短视频平台”的称号，在抗疫防疫工作中被评为“2020年度健康新媒体十强（机构类）”。

中国工程院院士李兰娟在会上作了《中国战疫与中国战疫精神》的主旨演讲，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉作了《关于中国公共卫生应急体系的建设》的主旨演讲，国家卫生健康委直属机关党委常务副书记兼人事司副司长杨建立讲述了党建引领下的新时代医院文化品牌建设。值得关注的是，大会还表彰了在战疫中做出突出贡献的中国医师协会健康传播工作委员会。正式启动中国医师协会健康传播工作委员会发起成立的医生品牌学组“品牌医生千寻计划”。

有来医生战略副总裁李方舟以《医生品牌与科普力量的联合抗疫彰显中国策》为题分享了有来医生积极响应健康中国号召，以医生为核心IP，高质、高量、高速打造健康科普矩阵的独到打法,以及5G时代和后疫情时代中如何进行科普融合。他表示，“5G时代的一个明显数据变化就是从我们向别人输出东西，到别人向我们需求东西。在医疗科普传播中，首先要了解公众需求，才能更好地进行传播。”

有来医生战略副总裁李方舟发表主题演讲