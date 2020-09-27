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平安健康（检测）中心亮相2020中国医院院长年会

2020年09月27日14:46 来源：人民网-人民健康网

9月25日至27日，第十四届中国医院院长年会在厦门举行。

来自国内外的医院院长、企业高管及行业专家围绕医院管理、医疗健康新业态等多个话题展开分享。其中深圳市卫生健康委体制改革和基层健康处处长李创、西安交通大学第一附属医院院长施秉银、南昌大学第一附属医院院长张伟、南京大学医学院附属鼓楼医院副院长于成功，深圳市罗湖区人民医院院长孙喜琢以及平安好医投资管理有限公司CEO邢立萍出席了以“后疫情时代，医联医共下一步？”为主题的分论坛并发表相关演讲。

深圳市罗湖区人民医院院长孙喜琢表示：“只有建立紧密型一体化、唯一法人代表的医联体，才能真正形成服务、责任、利益、管理共同体。只有紧密型医联体内利益共同，才能顺畅实行双向转诊，减少虹吸现象，实现医联体持续健康发展。”

作为第三方检测代表之一，平安健康（检测）中心负责人说，平安健康（检测）中心是以推进分级诊疗，促进健康服务业发展，实现区域医疗资源共享为导向，其自建旗舰中心已覆盖广东、安徽、江西、湖北、辽宁等10个省份，未来5年将进一步加快在全国省会城市和二线城市的布局，形成联动网络，建成医疗健康生态网络。

(责编：许晓华、杨迪)


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