“门口”成了控烟死角

受访专家：首都医科大学附属北京友谊医院呼吸内科副主任医师 姚志刚

本报记者 张筱悦

在我国，几乎一半以上城市都颁布了“禁烟令”。不在室内公共场所吸烟，已成社会共识。然而，为了避开室内吸烟，在商场外、地铁口等吞云吐雾的烟民却多了起来。

李丽娟住在北京市西直门地铁站附近，每天要乘坐地铁上下班。她生气地说：“我总能在地铁口附近看到有人抽烟，每次经过都要‘穿云拨雾’，虽然只有一会儿，但长期如此真担心健康受损。”在北京西站附近，正带着孩子排队进站的王女士也有同样困扰。“每当在火车站门口、站台上排队等候时，我旁边总有几个人抽烟，烟味儿沾在衣服上挥之不去，大人孩子都遭罪。”

“目前出台的禁烟法规主要针对密闭的室内环境，一些室外、人员密集的地方常常被忽视。”首都医科大学附属北京友谊医院呼吸内科副主任医师姚志刚说，很多人有个误区，觉得室外环境可以稀释烟雾，减少吸烟危害。但实际上，即便是三五人在室外聚集吸烟，烟雾仍可在短时间内达到较高浓度;若是在与室内衔接紧密的门口吸烟，烟雾很容易扩散至室内形成二手烟伤害;烟雾沾染在衣服、头发、皮肤等表面，会形成残留，进而造成三手烟伤害。再加上公共场所过往人群密集，危害广泛。

姚志刚说，烟草点燃后能产生成百上千种有毒物质，经常吸烟会增加呼吸道疾病、心血管疾病、癌症等多种病的患病风险。“被迫吸入”的二三手烟危害并不亚于一手烟。研究显示，烟草燃烧过程中许多化合物在二手烟中的释放率比一手烟还高，如一氧化碳，二手烟是一手烟的5倍，亚硝胺(强烈致癌物)是50倍。三手烟污染持续时间更长，有害物质甚至几个月都不消失，会通过呼吸道、消化道吸收及皮肤接触等方式危害健康。尤其是相对脆弱的孩子和孕妇，长期接触烟草会增加儿童哮喘发病率，导致孕妇早产、流产等问题。因此，“门口吸烟”监管一定要重视。

姚志刚建议，我们可以在室外设立固定的吸烟处(室)，或通过专人引导、贴提示语等方法，将室外吸烟者集中在远离人群的地方。另外，吸烟者应该自觉一点，选择到人少、空气流通的地方吸烟，避开过道、门口及人群聚集处。路过者若遇到扎堆吸烟者，可绕道而行或戴上口罩。“最根本有效的方法还是戒烟，这对吸烟者和周围人群的健康都有保障。”姚志刚说，与国外相比，我国公共场所禁烟措施采取得较晚，长久以来国民已形成习惯，想要一下改变不太可能，需要严格的法律约束。相关部门应不断完善法律法规，把“门口”吸烟这类控烟漏洞补起来。