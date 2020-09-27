民谚道，“立夏栽茄子，立秋吃茄子。”也就是说，时下正是吃茄子的好季节。

按颜色分，茄子有紫色、白色、绿色，以紫色最为常见；按形状分，有长的、短的、圆的，它们属于不同品种，但总体来说营养价值差别不大，都低脂低糖，含有一定的膳食纤维和钾，只是在一些营养素含量上稍有差别。《中国食物成分表》显示：同样是长茄子，相比白皮的，紫皮的钙含量高一些，花青素含量也更丰富，白皮茄子钾等营养素的含量则略高一些；同为紫皮，长茄子中钙含量多一些，圆茄子钾含量更丰富。

相比圆茄子，长茄子外皮更薄一些，肉质更松软，用来蒸、烤会更好，比如凉拌蒸茄子、蒜蓉烤茄子；圆茄子外皮较厚，肉质更硬实，用来炖、炒、烧更佳，比如红烧茄子、土豆炖茄子。

茄子本身脂肪很低，只有0.2%，却特别能吸油，像炸茄盒（片）吸油率高达17%，意味着每吃100克茄子，就会吃进去17克脂肪，长期这么吃，很容易发胖。想要茄子吸油少，可以试试以下几个方法：一是先蒸熟，再用少量油炒或直接用调料拌着吃。蒸的过程中茄子吸收大量水分，饱和度增加、吸油能力大大减少。二是把茄子切成条状或块状，放入微波炉中，大火加热2分钟左右，待茄子软中带硬后取出，之后加油炒。三是把茄子切或撕成想要的形状，在茄子表面洒点水后再炒，这样做能加快细胞壁软化，从而减少茄子的吸油量。

很多人吃茄子习惯把皮削掉。实际上，紫皮茄子的皮中含有花青素，具有比较强的抗氧化活性，它在预防心脑血管疾病和抗衰老方面有一定作用。但这种物质也容易妨碍人体对铁、锌等元素的吸收利用，所以贫血缺锌的人就不太适合吃太多茄子皮。日常吃素的人，本来铁的利用率就比较低，也不必特意去吃茄子皮。此外，茄子皮口感比较粗糙，如果消化能力比较差，或确实不喜欢吃，把茄子皮去了也无妨。如果没有这方面的担心，最好带皮吃。

过去，茄子在田地里生长，到了秋季，茄子中茄碱（也叫龙葵素，就是发芽土豆里的那种有毒成分）含量增加。被霜打过后茄子水分含量降低，也会引起茄碱增加，过量食用会导致不舒服，于是便有了“霜打的茄子不能吃”的说法。但现在的栽培技术发生了很大变化，茄子多在温室大棚里生长，季节对茄碱含量的影响越来越不明显。因此，对于现代人来说，霜降后仍可以放心吃茄子。还有一种传言称：生吃茄子能把胃肠里大量的油脂吸走。这种说法就完全没有科学根据了。而且，茄子中的茄碱可引起咽部瘙痒、发干、胃部烧灼、恶心、呕吐等问题，如果大量生吃，或吃了没成熟的茄子，有一定中毒风险。而加热可去除部分茄碱。此外，茄子生着吃口感也不好。

既然秋季适合吃茄子，那么如何挑出新鲜的茄子便很重要了，建议遵循以下几个原则，一看，新鲜的茄子表皮色泽自然鲜亮，不新鲜的茄子光泽暗淡；二摸，新鲜的茄子摸起来光滑，不新鲜的茄子则坑坑洼洼的，而且表皮皱缩，呈现萎蔫状态；三握，嫩茄子握起来感觉微微发软，手感发硬说明已经老了。▲