产业多点开花，农民多渠道增收

近年来，贵州省岑巩县天星乡结合本地实际，强化资源整合，突出特色，以打造桑蚕小镇为目标，产业发展多点开花的发展思路，走出了一条产业发展的新路子，推动农业产业和林下经济向集约化、规模化、标准化发展，培育农村经济新的增长点，增加农民收入。

一乡一业，打造桑蚕小镇

“今年，我养了13张春蚕，卖了近3万元。”天星村陶家庄组贫困户郑宗银高兴地说，“养蚕这个产业可以发展，回收快、效益高，卖的时候公司付现钱，拿起钱来喜人。”

郑宗银是天星村的一名种桑养蚕大户。作为天星乡的种桑养蚕示范基地，天星村的种桑养蚕大户还有很多。

2018年，天星村围绕“干田土种桑，水田种优质大米”的产业发展规划，调优产业结构，以打造桑蚕小镇为目标打造乡示范基地，实现桑蚕连片种植860亩。每亩可养蚕4张，每张蚕产茧量可达100~120斤，亩产值可达8000元。按照“桑蚕+辣椒”套种模式，亩产鲜红辣椒3000斤，亩产值约3300元。示范基地带动了46户农户（贫困户11户）就业，户均增收2100元。

兴一个产业，富一方百姓。天星乡抢抓东西部扶贫协作的帮扶契机，借国家实施“东桑西移”的东风，因地制宜引进蚕桑产业，联合杭州建德市帮扶企业，以“党支部+公司+贫困户+基地”的发展模式，打造岑巩蚕桑小镇，让蚕农吃下定心丸。

天星乡小蚕共育中心落户在与天星村相邻的力元村。和天星村一样，该村也建起了一个蚕桑种植示范基地。2018年，党员致富带头人杨绍洪和妻子一起远赴浙江建德学习种桑养蚕技术，学成归来后承包了小蚕共育中心，一年时间便赚了10多万元。

小蚕共育中心带动了天星乡的种桑养蚕业的发展，同时辐射了周边多个乡镇。“天星乡目前的种桑养蚕产业还处在起步阶段，以后发展了，养殖户的收入会更高。”杨绍洪说。

一村一品，新兴产业多点开花

走进天星乡地城村黄花菜种植基地，一眼望不到边的黄花开得灿烂无比，三五成群的妇女散落在花丛中，忙着抢摘黄花菜。

“采摘黄花按斤折价，每天要采100多斤，有100多块钱。”地城村村民钟福香高兴地说，“黄花产业为我们村的妇女开辟了一条就业新路，让我们有了稳定增收的新路子。”

在地城村黄花加工厂里，七八个妇女正在忙着分拣黄花，她们大都是地城村人，也有来自天星乡其他村的村民。

“我们总共是8个固定工人，忙的时候，老板还会临时请些工人过来。在这里干活，每天有100元的收入。”黄花加工厂工人、地城村村民舒万珍说：“我家有5亩地，其中3亩流转给种植基地老板种黄花。我年纪大了，去外面打工别人不要，就在这个黄花基地打打工，收入比单纯种地高多了。”

黄花菜具有食用、药用和观赏等经济价值。2018年，天星乡通过招商引资，发展黄花菜种植加工产业。黄花菜种植基地负责人介绍，今年是黄花菜培育期的第二年，生鲜亩产量在3000~4000斤，干货差不多到四五百斤。采摘期每天需要上百人务工，一天支付工人工资就要1万多元。明年，黄花菜基地达到满产期，亩产量将翻几倍，采摘黄花的人数也会大大增加。

吊瓜产业也是天星乡在近年发展起来的新型产业。如今，在毛坪村，吊瓜种植面积已达1000余亩，养殖户人均收入超过了万元。毛坪村大食堂组村民蒲应龙说：“前几年我家很穷，种谷子一年收入不过1万元。从2016年起，我种了30亩吊瓜，年收入超过了10万元。”

除了新产业，天星乡的一些传统产业也在发扬光大。

“杂稻制种是我们天星乡的传统产业，今年种植杂稻制种面积2500亩，种植农户76户，正常情况下，今年产值应该不低于900万元。”天星乡乡长刘勋介绍说。

关庄村是杂稻制种基地之一。今年，村民程洪军在村里承包了30亩水田，每亩产量应该在320公斤左右，按均价6元/斤计算，收入应该有10多万元。

烤烟种植也是天星乡的传统产业。今年，全乡烤烟种植面积1200亩，亩收入4000元，总收入450余万元。天星村的郑宗银既是桑养蚕大户，也是烤烟种植大户。他说：“2019年，我种了60亩烤烟，赚了10余万元。”

此外，天星乡还因地制宜地发展了种草养牛、养羊以及山茶油种植等产业，实现了新兴产业、传统产业多点开花，农户多渠道增收。（杨元彬 任元）