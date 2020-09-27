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身体自带“排毒系统”  饮食“排毒”都是忽悠

2020年09月27日09:00 来源：中国妇女报

“排毒饮食”可不是新鲜事，世界上许多地方很久以前就有类似概念：人们认为身体在不停产生毒素，需要通过某些食物调整“清洗”身体，“排出”毒素。但“排毒”只是一个营销概念，并没有任何科学依据。

对于“有毒物质”，人体有三道防线来对付。第一道防线，是皮肤、呼吸系统和消化系统。这些系统直接把许多有毒有害的物质挡住，拒绝它们进入体内。第二道防线是免疫系统。对于进入体内的“异物”，启动免疫程序进行对抗，并把它们清除。第三道防线是肝脏和肾脏。对于进入血液的有害物质，以及人体代谢产生的废物，由它们清除。这三道防线的正常运作，需要身体机能处于正常运转状态。正常状态下，并不需要吃什么特别食物或采取什么特别手段来“排毒”——而传说中的那些排毒法，对这三道防线也没有什么帮助。

对于目前社会上流传的所谓“排毒饮食”，美国著名医疗健康网站总结说：“如果你的目标是为身体排毒，那么不要浪费时间和金钱。不管你吃什么，你的身体都是一个排毒专家。

对于特定病症人群，排毒饮食不仅没有好处，反而可能有害。它们不能改善血压和胆固醇，对心脏没有积极影响。”美国宾州州立大学农学院网站上有一篇针对果汁排毒的文章《排毒背后的污垢》，指出经常进行“果汁排毒”，会出现流感症状或肌肉疼痛。排毒推崇者说“这是毒素离开身体的结果”，但营养师解释它只是简单的缺乏能量和营养的症状。

许多服用排毒产品的人感觉“有效”，这又是怎么回事？大致可分为三种情况：

一是大便变黑被误认为“排出毒素”。其实黑便最常见原因是消化道出血，尤其是消化道溃疡或癌症。一些食物成分比如铁，也能导致黑便。比如“竹炭排毒”，因为竹炭本来就是黑的，又不能被消化吸收，当然会让人排出黑便。

二是腹泻。比如富含果糖的食品，会让果糖不耐受的人腹泻；富含乳糖的食物，会让乳糖不耐受的人腹泻；还有一些“排毒食品”卫生不合格，吃了也会导致腹泻。许多人把吃了“排毒食物”之后的任何身体反应都当作“排毒”，于是腹泻也就被当作“有效”。

三是某些“排毒餐”的营养，不足以支持人体正常需求。营养不良会导致低血糖、肌肉酸痛、头晕眼花、恶心等症状，这些副作用被很多人当作了“排毒”。

简而言之，人体本身就有完善的“排毒系统”。全面均衡的营养、适度的身体活动，是让身体“排毒系统”运转良好的保障。只要身体处于良好营养状态，就不需要外来食物去“排毒”。（普度大学生物与食品工程专业博士 云无心）

(责编：许心怡、许晓华)


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