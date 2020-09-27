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为啥秋天蚊子猛于虎？

2020年09月27日08:59 来源：中国妇女报

　　老人们常说，入了秋，蚊子的嘴一“开花儿”就不能再叮人了。事实上，秋天的蚊子反而猛于虎。据北京市疾控中心监测显示，北京蚊虫高峰期是每年的6、7、8三个月。入秋后，9月份蚊虫密度一般比8月份降低约30%~40%，但是为什么蚊虫叮咬人的现象依然较多呢？

　　疾控专家介绍说，主要是两个原因：一方面，进入秋季后昼夜温差大，入夜后温度较低，蚊虫需要进入温度相对较高的室内以保持正常体温，从而造成人们在家中被蚊虫叮咬的机会较多。另一方面，蚊子们要吃好喝好，为过冬做准备。

　　据介绍，北京市居住环境常见的蚊虫，一种是淡色库蚊，另一种是白纹伊蚊，也就是我们常说的“花蚊子”。淡色库蚊可以成虫形态越冬，白纹伊蚊则以卵的形式越冬。前者需要在越冬前积累足够营养保证安全越冬，后者则需要足够营养以满足产卵要求，这就导致了在此阶段蚊虫必须增加其吸血频率与吸血量，这也是秋后蚊虫叮咬依然凶猛的原因。

　　拍死一只越冬蚊，等于消灭千个“蚊二代”。在蚊虫防制中有一个通俗说法：杀灭一只“越冬蚊”，等于消灭1000多个“蚊二代”。越冬蚊数量的多少将直接影响来年夏季蚊虫密度的高低。

　　疾控专家介绍，影响成蚊越冬的主要因素有温度、湿度、光照和风速等。研究表明，气温相对较高、湿度较大、气流速度较低且光线较弱，是成蚊越冬最适宜气候条件。越冬成蚊主要藏匿于防空洞、空关房屋、花房、地下车库和暖气热力管井等处。

　　蚊子咬人不看血型，但最青睐“四类人”。A型血的人更受蚊子青睐吗？其实不会。蚊子寻找吸血对象不是依靠血型，而是靠人体排出的二氧化碳量、散发的体味、体温等多种混合因素。蚊子对新陈代谢旺盛、出汗多、体味大的人情有独钟，比如婴孩、孕妇、爱出汗、身体健壮的男生，蚊虫都比较喜欢。

　　被蚊子咬后太痒？别挠，反复擦拭就行。被蚊子叮咬后我们很难忍住痒不去挠，然而这可能会形成伤口和挠痕。近日，一个科学团队在小鼠身上发现一种可以立竿见影止痒的好方法。方法很简单，就是擦拭身体受刺激部位。这项发表在美国《神经科学学报》上的研究指出，擦拭被叮咬部位是在不损伤皮肤前提下缓解瘙痒的好方法，这个简单动作可以激活脊髓的抗瘙痒路径。 （李洁）

(责编：许心怡、许晓华)


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