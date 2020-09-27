中消协双节消费提示：出行勿忘防疫 聚餐厉行节约

中新网9月25日电 25日，中消协网站刊发“双节”消费提示，提醒广大消费者出行勿忘防疫，聚餐厉行节约。

提示指出，目前，国内新冠肺炎疫情防控形势逐渐好转。据业内预测，今年“双节”长假旅游人次可能达到6亿，多家旅游机构发布的数据也显示，今年“双节”假期期间，游客的出游热情高涨，有望迎来今年首个旅游高峰和消费黄金周。

提示称，国内疫情防控成绩来之不易，外防输入、内防反弹仍不可放松。为了自己和家人安全，也为了保护来之不易的抗疫成果，消费者出游应将出行的目的地尽量选择在国内低风险地区，并配合旅游目的地做好防疫要求。确有出国(境)旅游需求的，务必及时了解我国疾控机构、出入境管理部门、驻外使领馆等发布的相关提示信息，谨慎确定出行规划。要提前了解目的地防疫规定，配合进行健康码验证和体温检测等措施，公共场所做好自我防护，室内密闭场所尽量佩戴口罩，游玩过程中最好与他人保持一定安全距离，有条件时勤洗手，保证高高兴兴去，平平安安回。

疫情防控常态化下许多景点实行了预约制度，而在“双节”期间为了应对可能到来的旅游高峰，会有更多的热门旅游景点，如各大公园、博物馆都会实行预约限流制度。消费者要尽快适应预约制，提前上网或电话查询了解相关规定，提前规划提前预约，让预约成为一种好习惯，做到无预约不出行，避免无功而返。

“双节”期间是亲友聚餐的集中时段，中消协提醒广大消费者餐饮消费要“厉行节约、反对浪费”。不仅要注重经营者资质和餐饮卫生，还要自觉抵制舌尖上的浪费，根据用餐人数合理点餐，杜绝铺张浪费，践行“光盘行动”，共筑绿色节约消费新风尚。发现餐饮企业存在诱导消费者多点餐或者设置最低消费门槛等造成餐饮浪费的，广大消费者要勇于批评纠正、投诉举报，或通过“随手拍、晒一晒”等方式主动参与社会监督。

中消协提醒广大消费者在“双节”消费过程中要注意保留消费凭证，当合法权益受到侵害时，可先与商家协商解决，在与商家协商中既要勇于行使权利、表达合理诉求、依法进行维权，也要与经营者相互尊重、互谅互让、避免冲动，必要时可通过投诉由有关行政部门或当地消协组织调解。广大经营者更要珍惜消费回暖形势，坚持以诚信促发展，把优化消费者体验和保护消费者权益放在优先位置，积极妥善解决消费者的诉求。