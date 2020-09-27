市场监管总局：8种月饼发现菌落总数、过氧化值等不合规问题

人民网北京9月27日电（董童）日前，国家市场监管总局于官网发布的《关于12批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）提出，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、食盐、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、方便食品、薯类和膨化食品、蛋制品、豆制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等24大类食品903批次样品，检出酒类、糕点、肉制品、调味品等4大类食品12批次样品不合格。发现的主要问题是，微生物污染、食品添加剂超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等。

其中，天猫郭师傅旗舰店（经营者为广东省惠州市郭师傅饼业有限公司）在天猫（网店）销售的、标称广东省惠州市登峰实业有限公司生产的榴莲流心月饼，湖北省利川市欣锦汇商贸有限公司销售的、标称湖北省恩施市张氏食品有限公司生产的广式莲蓉月饼、苏式酥茶月饼；湖北省利川市嘉美百货销售的、标称湖北省恩施市太子食品加工厂生产的广式月饼（玫瑰豆沙）；湖南省长沙市昆山润华商业有限公司长沙分公司销售的、标称湖南省长沙市溢湘斋食品有限公司生产的本式黑芝麻月饼、本式伍仁月饼，吉林省吉林市丽辉家园商贸有限公司永吉县新购物分公司销售的、标称吉林省吉林市大明珠精工食品有限公司生产的无糖月饼，浙江省宁波市江北王盛谷食品批发部销售的、标称浙江省宁波市海曙高桥佳丰食品厂生产的花生海苔广式月饼，分别涉及到菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、过氧化值（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。

监督抽检不合格食品具体情况通告如下：

微生物污染问题

淘宝网埃尼食品商行（经营者为福建省漳州市华安县埃尼食品商行）在淘宝网（网店）销售的、标称江苏省南京吖香记食品有限公司经销的、江苏省南京顺洋食品有限公司生产的南京盐水鸭，菌落总数检验结果为160000CFU/g；3300000CFU/g；490000CFU/g；4100000CFU/g；1800000CFU/g，不符合产品执行标准规定的n=5，c=2，m=100CFU/g，M=1000CFU/g。检验机构为合肥海关技术中心。

天猫酷绅旗舰店（经营者为山东省潍坊朐景商贸有限公司）在天猫（网店）销售的、标称湖南誉欧商贸有限公司委托湖南省益阳市南县西部酱板鸭食品有限公司生产的香辣鸭脖，菌落总数检验结果为450000CFU/g；<10CFU/g；470000CFU/g；<10CFU/g；<10CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=10000CFU/g，M=100000CFU/g。检验机构为湖南省食品质量监督检验研究院。

淘宝网宝贝真好川南特产店（经营者为四川省宜宾市翠屏区宝贝真好食品经营部）在淘宝网（网店）销售的、标称四川省宜宾市天工酿造有限公司生产的黄府河酱油，菌落总数检验结果为1.3×106CFU/mL；9.2×105CFU/mL；9.2×105CFU/mL；9.6×105CFU/mL；8.0×105CFU/mL，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=5×103CFU/mL，M=5×104CFU/mL。检验机构为青岛市华测检测技术有限公司。

天猫郭师傅旗舰店（经营者为广东省惠州市郭师傅饼业有限公司）在天猫（网店）销售的、标称广东省惠州市登峰实业有限公司生产的榴莲流心月饼，菌落总数检验结果为1.2×105CFU/g；4.9×104CFU/g；2.4×105CFU/g；1.8×105CFU/g；6.3×104CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的 n=5，c=2，m=10000CFU/g，M=100000CFU/g。检验机构为广州海关技术中心。

湖北省利川市欣锦汇商贸有限公司销售的、标称湖北省恩施市张氏食品有限公司生产的广式莲蓉月饼、苏式酥茶月饼，菌落总数检验结果分别为4.8×104CFU/g；2.4×104CFU/g；8.2×104CFU/g；2.6×104CFU/g；1.0×104CFU/g和9.0×103CFU/g；2.6×104CFU/g；2.3×104CFU/g；1.5×104CFU/g；9.4×103CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的 n=5，c=2，m=10000CFU/g，M=100000CFU/g，。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。

湖北省利川市嘉美百货销售的、标称湖北省恩施市太子食品加工厂生产的广式月饼（玫瑰豆沙），菌落总数检验结果为4.1×104CFU/g；1.8×104CFU/g；6.1×104CFU/g；1.2×104CFU/g；6.3×103CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=10000CFU/g，M=100000CFU/g。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。

食品添加剂超限量使用问题

湖南省长沙市昆山润华商业有限公司长沙分公司销售的、标称湖南省长沙市溢湘斋食品有限公司生产的本式黑芝麻月饼、本式伍仁月饼，脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）检验结果分别为0.927g/kg和0.913g/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.5g/kg。检验机构为中国食品药品检定研究院。

吉林省吉林市丽辉家园商贸有限公司永吉县新购物分公司销售的、标称吉林省吉林市大明珠精工食品有限公司生产的无糖月饼，脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）检验结果为1.07g/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.5g/kg。检验机构为上海市质量监督检验技术研究院。

质量指标不达标问题

浙江省宁波市江北王盛谷食品批发部销售的、标称浙江省宁波市海曙高桥佳丰食品厂生产的花生海苔广式月饼，过氧化值（以脂肪计）检验结果为0.34g/100g ，不符合食品安全国家标准规定的≤0.25g/100g。检验机构为深圳海关食品检验检疫技术中心。

质量指标与标签标示值不符的问题

淘宝网贺丰葡萄酒（经营者为宁夏贺丰葡萄酒业有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称宁夏红粉佳荣酒庄有限公司生产的特选级赤霞珠干红葡萄酒，酒精度检验结果为11.7%vol ，不符合产品标签标示要求的12.5~14.5%vol。检验机构为湖南省产商品质量监督检验研究院。

通告显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成吉林、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东、四川、宁夏等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。