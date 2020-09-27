美国这州水中现可怕“食脑虫” 能从鼻腔进入感染大脑！

中新网9月27日电 综合报道，继美国佛罗里达州7月出现“食脑虫”感染病例后，得克萨斯州东南部的自来水中又发现了这种能够食人脑的变形虫，当地部分居民已经接到警告，不要使用任何自来水，以免感染这种可怕的寄生虫。

报道称，得克萨斯州环境质量委员会日前向Brazosport水务局覆盖地区的用户发布了警告，警告他们不要使用任何自来水，因为在供水中发现了食人脑的变形虫福氏耐格里虫。

“得州环境质量委员会在州长办公室的指示下正在与Brazosport水务局合作，以尽快解决这一问题。”该通报写道。

据报道，杰克逊湖， Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute和Rosenberg的居民以及Freeport的陶氏化工厂以及Clemens和Wayne Scott的刑事司法惩戒设施都收到了警告。

不过，根据社交媒体上的一份声明，得州环境质量委员会此后又排除了几乎所有地点的危险，但仍敦促杰克逊湖地区居民注意“请勿用水”警告。

“食脑虫”，又名福氏耐格里阿米巴原虫，是一种单细胞生物，通常存活于温暖的淡水中。它能通过鼻腔进入中枢神经系统，感染大脑，最终导致被感染者脑死亡。

感染“食脑虫”后，人们可能会出现严重头痛、发热、恶心和呕吐等症状。随后。人们可能还会颈部僵硬，癫痫发作，出现幻觉，甚至昏迷。据称，感染者一般在出现症状后的1至18天内死亡。

根据疾病控制与预防中心(CDC)的说法，“食脑虫”通常在土壤、温暖的湖泊、河流和温泉中被发现。它也可以在维护不善或未氯化的水池中以及从工厂排放的温水中发现。感染这种寄生虫的月份通常发生在7、8、9月份，因为那时，各处水位较低，水温较高。

CDC说，尽管食人脑的变形虫的感染很少见，但大多数是致命的。从2009年到2018年，美国仅报告了34次感染。在这些报告的病例中，有30人被娱乐设施的用水感染。

根据CDC的数据，从1962年到2018年，有145人被食人脑的变形虫感染，只有4人幸存。