国庆中秋长假海南景区大“放价” 高品质酒店受青睐

中新网海口9月26日电 (记者 尹海明)“十一”黄金周巧逢中秋节，是国内疫情稳定后首次长假。作为热门旅游目的地，海南针对国庆中秋假期旅游市场的特点，推出了丰富多彩的节庆活动和特色旅游项目，满足游客的个性需求。

记者25日从海南旅文厅获悉，节日期间，海南将举办多场市民和游客可共同参与的特色主题活动。如，海南省博物馆推出2020庚子年中秋之夜“古国喜乐会”夜场活动；海口、三亚、五指山、儋州等地将举办庆国庆暨中秋文艺演出活动；陵水县南湾猴岛生态旅游区推出国庆星空露营特别策划，包含呆岛帐篷露营、赏月和篝火晚会等特色活动。

“十一”黄金周前夕，海南多家旅游景区进一步推出了降价或者打折等优惠政策。槟榔谷景区、梦幻香山方向文化园、海南热带野生动植物园等多家景区推出套票优惠；海南分界洲岛旅游区“十一”期间增加夜间经营，同时对全国医务工作者推出特别优惠政策；呀诺达雨林文化旅游区、三亚大小洞天旅游区、海南分界洲岛旅游区也对持有海南身份证的游客推出了优惠门票。

海南高品质酒店受青睐。记者25日通过携程查询三亚海棠湾区域高星级酒店“十一”期间的客房价格发现，以10月2日入住为例，酒店客房价格高企，有的酒店部分房型已经订完。同程旅行近期发布的《2020国庆黄金周居民出行及出游趋势预测报告》也显示，三亚等热门旅游目的地的住宿预订量位居全国前列，酒店价格较平日有所上涨。此外，适合家庭住宿的别墅或套房需求也很旺盛。

海南省旅文厅发布的信息显示，根据海南省饭店业协会数据统计，目前包括三亚在内，海南省各重点旅游城市黄金周期间旅游饭店客房预订量较为平稳，部分房源仍有充足预订空间。

受疫情影响，自驾出行更符合公共卫生安全需求，且海南省“十一”期间对非琼籍、非营运小客车实行免费过海政策，海南省旅文厅预计今年“十一”黄金周假期自驾游、租车游的占比进一步提高。携程租车数据显示，进入9月份，海南省假期期间租车自驾游需求旺盛。

据海南省旅文厅介绍，由于疫情给出游带来的影响仍在，海南主要旅游景区依然要执行“限流”和预约出游政策，建议游客预约出游。海南省旅文厅将组织3个督导小组在节前和节中对全省各市县旅游市场开展明查暗访，重点督导疫情防控、旅游安全、违法违规活动及旅游文化市场等领域，持续开展文明旅游、诚信经营的检查监督活动。(完)