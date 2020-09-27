秋冬季节警惕轮状病毒侵染婴幼儿 家长该如何保护孩子？

秋冬季节，临床多发婴幼儿秋季腹泻，而轮状病毒是引起儿童重症腹泻的最重要病原，但很多家长对轮状病毒腹泻还存在一个误区，认为只是普通的拉肚子，往往因此延误治疗时机。日前，就秋冬季婴幼儿免疫知识科普——轮状病毒疾病教育问题，首都医科大学附属北京儿童医院感染内科副主任刘翠英接受采访时如此表述。

据世界卫生组织估计，2013年，全球5岁以下儿童大约有22万死于轮状病毒感染，目前治疗没有有效药物，而预防接种是控制传染病最有效、最简单、最经济的手段。中华预防医学会副秘书长、保健时报社社长张伶俐表示。

轮状病毒为何对婴幼儿如此不友好？家长在护理孩子过程中应注意什么？如何防范病毒侵染孩子呢？看看专家们怎么说。

秋冬季轮状病毒高发 5岁以下儿童最易中招

轮状病毒是儿童重症腹泻的最重要病原，具有很强的传染性，5岁以下儿童几乎人人都遭受过轮状病毒的侵染。无论在发达国家还是发展中国家，轮状病毒的检出率是相似的，完整的体系设施和良好的卫生条件也不能阻止轮状病毒的传播。中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员李丹地介绍。

她介绍，全球每年轮状病毒可导致11400万例发病、2400万例就诊、230万例住院、21.5万例死亡。在我国每年轮状病毒可以导致2700—4000例的死亡，59万例的住院，970万例的门诊就诊以及1200例的发病。

6-24月龄是轮状病毒的年龄高峰，6月龄之前比较低，这是因为母乳中的母传抗体给婴幼儿做了保护，但6月龄之后，母传抗体逐渐减少和消失。如果在6月龄之内，把轮状病毒疫苗接种完全，能很好的保护孩子的健康。李丹地说。

每年的10月到次年的3月是轮状病毒发病高峰。

刘翠英表示，秋冬季时会爆发一个门诊高峰，但这个病在一年四季里都会出现散发性病例，家长们一定要引起重视。

轮状病毒感染控制难度大 出现这些症状要当心

李丹地表示，轮状病毒排毒时间长，病后4-8天需要持续排毒，少数病人可以达到18-42天；排毒量大，每毫升患者粪便含有10亿以上的病毒颗粒，而要让患者感染的剂量却非常小，10-100个病毒颗粒就足以感染；而病毒在外界环境中非常稳定，可存活数月。轮状病毒还耐酸，不易被胃酸所破坏，因此控制其传播的难度极大。

轮状病毒的临床表现主要是腹泻和吐，严重者会发生发热和脱水，如果脱水没有及时纠正，就容易引起休克，甚至死亡。李丹地说。

轮状病毒首次感染症状最为严重，而营养不良的儿童得轮状病毒腹泻时，死亡率是正常儿童的四倍。

轮状病毒不仅引起胃肠道内的症状，还可以导致脏器损害。临床上，轮状病毒会引起呼吸道症状，引起心肌酶升高，转氨酶升高，这些都是轮状病毒侵犯了肺、心脏、肝脏、肾脏现象；在ICU还能看到轮状病毒引起抽搐的患者。李丹地说。

刘翠英也表示，当孩子腹泻的外观有特征性的改变，腹泻是水样便，且呈蛋花汤样或米汤样，拉10次甚至到20次以上，且泻比吐更严重时，家长就要引起警惕。

重庆医科大学附属儿童医院危重病救治中心主任许峰表示，临床上，患轮状病毒肠炎的幼儿会频繁腹泻，导致有效循环血量急剧减少，在临床上低血量属于休克，这是最危险的一个发病症状。一旦患儿出现休克，家属没有及时送医，就有可能错过最佳的抢救时间而导致死亡。特别是本身就有基础疾病或有先天性免疫缺陷的幼儿，一旦出现频繁腹泻，一定要及时口服补盐液并到医院就诊。

防治轮状病毒，最好的方式是接种疫苗

李丹地表示，轮状病毒腹泻的患儿和无症状的带毒者都是轮状病毒的传染源。病毒主要是通过粪口途径传播，少数是通过呼吸道传播。

“因为轮状病毒粪口传播是经过口来传播的，所以手卫生很重要。”复旦大学附属儿科医院传染科主任曾玫表示。讲卫生，勤洗手，是每个家长保护孩子预防腹泻的重要手段。

刘翠英也表示，小孩得病都是因为拿玩具、啃玩具和吃手导致，我们要给他一个安全的、有效的、卫生的环境非常重要。

对得了轮状病毒感染有有效治疗药物吗这个问题，李丹地遗憾地表示，现在还没有有效的治疗药物。目前主要就是对症治疗，口服补盐液、肠粘膜保护剂、补锌，较为严重的就该补液，如脱水和电解质紊乱。

“接种疫苗是唯一预防轮状病毒重症腹泻的有效手段。”专家们均表示。

“婴幼儿应在6周龄后尽早接种轮状病毒疫苗，以确保在自然感染的轮状病毒之前获得免疫保护。” 李丹地强调。

曾玫也提示，轮状病毒疫苗第一个目标是预防重症轮状病毒，轮状病毒感染一次，可能会感染第二次、还可能会多次感染，但第一次最重。目前已有的疫苗能满足全球儿童重症轮状病毒腹泻和大部分人的轮状病毒腹泻。与一般疫苗不同，轮状病毒疫苗需要接种3次，但是接种后可以管7年，会成为孩子持续的保护伞。（李轶群）