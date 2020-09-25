青岛新增新冠肺炎无症状感染者2例 冷链产品和环境样本检出阳性样本51份

人民网北京9月25日电（董童）据青岛市卫生健康委官网消息，2020年9月24日，青岛市新增新型冠状病毒肺炎无症状感染者2例，系该市在对青岛港大港公司“应检尽检”人员进行定期例行检测时发现。

青岛市卫健委发布的《2020年9月24日0至24时青岛市新型冠状病毒肺炎疫情情况》显示，到目前已排查到密切接触者147人、密切接触者的密切接触者228人，全部实行集中隔离观察，核酸检测结果全部为阴性；一般接触者及社区排查人群4341人，核酸检测结果全部为阴性；共采集涉及冷链产品和环境样本1440份，全部完成核酸检测，共检出阳性样本51份。

青岛市卫生健康委发布的消息显示，该批进口产品尚未进入市场，已被全部封存。

据了解，新增无症状感染者董某某，男，40岁，居住在市北区铁山路13号，系青岛港大港公司装卸工人，是纳入我市“应检尽检”定期检测的人员。9月8日董某某例行核酸检测阴性；9月19日董某某夜班装卸了来自境外进口的冷冻海鲜；9月24日，检测机构报告董某某核酸检测阳性，并报青岛市疾控中心核酸复检阳性，目前董某某自觉无任何症状，专家组确定为无症状感染者，已转至定点医院隔离观察治疗。董某某平日步行上下班，与妻子（在青岛四中食堂工作）和儿子（在上海支路小学上学）同住，其妻子和儿子核酸检测结果均为阴性。目前，正有序组织开展对市北区铁山路13号董某某居住的小区、其工作的大港港区、李沧区冻鱼储存地、其妻工作的青岛四中、其子就读的上海支路小学，以及董某某及其家人曾去过的辽宁路家家悦超市、吉林路早市、乐陵路友客超市、小鲍岛菜市场等活动区域有关人员进行全员核酸检测，并对环境进行消杀。

新增无症状感染者陈某某，男，45岁，居住在市北区大港一路大港公司单身宿舍，平日骑自行车上下班，与董某某为同班装卸工人，有共同暴露史，同为“应检尽检”定期检测的人员，9月8日陈某某例行核酸检测阴性；9月19日陈某某夜班装卸了来自境外进口的冷冻海鲜；9月24日青岛市疾控中心核酸检测阳性，目前陈某某自觉无任何症状，专家组确定为无症状感染者，已转至定点医院隔离观察治疗。陈某某同室有两名同事共同居住，检测结果为阴性。对其他密切接触者等正在连夜排查追踪，流调及检测结果将及时公布。

此外，截至9月24日24时，青岛市累计确诊本地新型冠状病毒肺炎病例65例，其中治愈出院64例，死亡1例；境外输入病例37例，其中治愈出院36例，现有1例（英国输入）在定点医院接受隔离治疗；无症状感染者49例，其中40例已出院，现有9例（菲律宾输入7例，本地2例）在定点医疗机构隔离观察治疗。目前我市纳入医学观察的密切接触者共355人。