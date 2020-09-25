中国注册营养师 谷传玲

鸭血是很多人心中的“补铁佳品”，我想提醒大家的是，买错了可真不行。

《中国食物成分表》中的数据显示，鸭血铁含量高达30.5~39.6毫克/100克，可是有些市售鸭血铁含量并没这么高。比如某款鸭血的铁含量只有2.42毫克/100克，但其产品包装上写着“新鲜鸭血铁含量高”的字样。市售鸭血制作过程中会加水，水加得越多，铁含量就越低。另外，有的鸭血并非纯的，会加入铁含量比它低的鸡血、猪血等。要想买到铁含量高的鸭血，只有一个办法：看营养成分表，选铁含量高的品牌。

除了水，鸭血加工时还常加入食盐、柠檬酸钠、氯化钙、黄原胶/瓜尔胶等。柠檬酸钠具有抗凝作用，能让采集的血液不凝固，便于运到工厂后加入各种配料进一步加工。氯化钙的作用是凝血，它能和多余的抗凝剂结合，还能激活鸭血中的凝血酶原，产生凝血酶使鸭血凝固。黄原胶和瓜尔胶都是增稠剂。上面这些物质都是国家允许添加的食品添加剂，规范使用不会对健康造成伤害。另外，鸭血保质期长达3个月到6个月，原理和牛奶、罐头一样，经过高温杀菌又密封，不需要加防腐剂就可以做到。

《中国居民膳食指南(2016)》建议，成人每个月可以吃2~3次动物内脏，每次吃25克左右。鸭血很适合跟韭菜、蒜薹等蔬菜搭配，味道好，还营养互补，促进铁的吸收。跟大家分享一道补铁家常菜——鸭血炒韭菜：将鸭血切条或切片，沸水焯2~3分钟至熟透，韭菜洗净切段备用;热锅凉油，蒜片煸出香味，韭菜略炒，不要炒太软，加入鸭血、盐、料酒，翻炒均匀出锅即可。需要说明的是，市售鸭血中都含有一定的盐，所以炒这道菜时要少加盐。