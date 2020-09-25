网红月饼 不要制造新浪费

中秋临近，月饼热销。除了传统样式，今年市面上的新品可谓琳琅满目。洋快餐、火锅店、咖啡店纷纷推出自家产品，还有茶饮品牌与博物馆、酸奶品牌与老字号一类的跨界组合，推出了一系列联名款月饼。

曾有相当长一段时期，高档月饼充斥市场，凭借公款消费，身披繁复包装，内含名贵赠品，成了孳生不良风气甚至腐败的温床。“八项规定”推出后，上述积弊被清理，豪华月饼退出江湖，平价月饼重占主流。

近几年，文创月饼、跨界月饼等网红产品趁势而起。这背后有各大品牌借力营销的利益考量，以及人们日渐个性化、多元化的消费需求，一个双赢的市场行为无可厚非。但眼见风气愈盛，有些“预防针”该打还是要打。首要一点，便是警惕网红月饼制造新浪费。与上一波走豪奢的路子不同，这一波的卖点在创意。有的在口味新奇上下功夫，动辄搞出巧克力麻辣牛肉月饼、腐乳猪肉月饼之类“黑暗料理”，迎合消费者的猎奇心理；有的在包装颜值上较劲，你借鉴神话元素设计缎面礼盒，我利用3D打印制造立体景观，几块月饼没多大，盒子倒是蔚为大观。却不想，高昂的创意成本消耗的其实是公共资源。换句话说，愿意为创意埋单、追求月饼的文化与美感没有问题，关键是把握好一个“度”，毕竟节令食品才是月饼的本色。一旦本末倒置，甚至舍本逐末，势必又要孳生这样那样的歪风，可能整个社会都在为一些过度的、无谓的创意而埋单。

风清气正、简约适度，不只是党政部门的作风要求，也应成为社会生活的重要风尚。杜绝“舌尖上的浪费”，党政机关、党员干部要率先垂范，社会大众也要从己做起。即将到来的中秋节，正是一个检验这场文明革命成效的契机。找到品质、创意、文化以及环保的平衡点，这样的月饼才最对今天的口味。