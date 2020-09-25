北京流感疫苗接种今起全面启动

今天开始市民可预约接种自费流感疫苗，2021年2月底前都可以接种。60岁以上户籍老人和在校中小学生免费流感疫苗接种将在10月10日左右陆续启动，免费接种将持续到11月30日。5年内未接种过23价肺炎球菌疫苗的本市户籍老年人，年满65周岁可以免费接种1剂肺炎球菌疫苗，既预防流感又预防肺炎球菌性疾病。

据悉，为方便广大市民接种，本市在医疗卫生机构中设立了446家免费流感疫苗接种点和480家自费流感疫苗接种点，市民可就近选择预约接种。如需查询预防接种门诊的地址，可拨打电话12320卫生计生热线进行咨询，也可在北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站查询。

流行性感冒是由流感病毒引起的一种秋冬季常见呼吸道传染病，接种流感疫苗是预防流感的最有效手段。为预防可能出现的秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加造成的健康危害，减轻医疗资源紧张压力，组织和鼓励市民主动接种流感疫苗是本市秋冬季新冠肺炎疫情常态化防控的重要措施之一。2020年流感疫苗接种延续自2007年开始的流感疫苗预防接种政策，对本市60岁以上老人及在校中小学生实施流感疫苗免费接种，并且按照世界卫生组织推荐，继续鼓励医务人员、学校教职员工等积极接种流感疫苗，倡导老年人和高危群体在接种流感疫苗同时接种肺炎球菌疫苗，积极预防秋冬季呼吸道传染病。

为配合新冠肺炎疫情防控要求，避免接种点人员聚集，今年本市流感疫苗接种将采用统一组织和提前预约两种方式开展，免费接种人群由相关责任单位统一组织，分批、分时段预约接种。中小学生由学校组织，在征得学生家长的同意下，学生可在校接种。本市出生日期在1960年12月31日之前的京籍老年人，由村/居委会组织，在约定时间段凭本人有效身份证或社保卡去流感疫苗接种门诊免费接种。自费接种流感疫苗的市民，需要提前向接种门诊预约，可以通过电话预约、现场登记、微信公众号及其他网络预约方式完成预约。（记者 贾晓宏）