应战陆路输入疫情——云南瑞丽抗疫七日记

在云南瑞丽，防疫人员在夜间进行核酸检测（9月16日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

新华社昆明9月24日电（记者姚兵）云南省德宏州瑞丽市21日发布通告称，21日22时起，解除城区居家隔离。9月21日22时至10月10日零时，需持7天内有效核酸检测阴性证明方可离开瑞丽。

“通告的发布标志着瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作转入新阶段。”德宏州委常委、瑞丽市委书记龚云尊说，到目前为止，瑞丽确诊的两例病例均为境外输入病例，未发生本地病例。

自9月14日晚，瑞丽市宣布自当天22时以后，无特殊情况不得进出瑞丽市城区，时间暂定一周。这一周里，当地市民生活如何，城区全员核酸检测是怎么开展的，如何防范疫情输入？连日来，记者深入一线采访，记录了边陲城市瑞丽应战疫情的历程。

市民在瑞丽市兴安社区核酸检测点等待接受核酸检测（9月15日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

紧急按下“暂停键”

9月13日，瑞丽市报告新增境外输入确诊病例2例。疫情发生后，当地有关部门迅速将患者杨佐某、依某和其余相关人员，通过负压车转诊到瑞丽市人民医院感染科进行隔离治疗，并对确诊病例到过的场所进行消杀。

瑞丽市疾控部门在密切关注病人治疗恢复情况的同时，迅速开展流行病学调查工作，公安部门对病例活动轨迹进一步追踪，已排查出与确诊病例密切接触者201人，全部集中隔离医学观察，两次核酸检测均为阴性。

与此同时，瑞丽市发布通告，对确诊病例在我境内居住的小区奥星世纪一期、二期实施封闭管理，并对全体小区居民进行核酸检测，检测结果全部为阴性。

市民在瑞丽一家大型超市购买生活物资（9月15日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

记者了解到，暂时关闭进出瑞丽市主城区的通道和全市主城区人员实施居家隔离后，每个家庭3天可申请一次出门采购生活用品，每次一人。

记者15日下午在瑞丽一家大型超市走访时见到，不少市民在采购生活物资，超市工作人员也在不断补货。“我买了西蓝花、鸡蛋、蒜苗，价格跟之前差不多，够吃两三天了。”52岁的市民卢林说。

目前，全市医用物资储备充足，市内生活必需品供求平衡，可满足市民生活需要，市场价格稳定。

市民在瑞丽一家大型超市购买生活物资（9月15日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

城区全员核酸检测“不落一户、不漏一人”

瑞丽市14日深夜宣布，将从15日起开展城区全员核酸检测，费用由政府承担。

然而，瑞丽作为一个边陲县级市，如何在短时间内做到城区全员核酸检测“不落一户、不漏一人”？

市民在瑞丽一家大型超市购买生活物资（9月15日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

面对物资短缺和人员不足，各级指挥部全盘统筹、指挥、调度，开通紧急采购绿色通道，协调直升机送检等措施，在各级部门和相关县市驰援帮助下，瑞丽的核酸检测实验室从2个增加到12个，核酸检测能力从日均2500份提高到25万份。

为有序推进全员核酸检测工作，瑞丽全市划分为554个网格，共设采样点360个，140个成员单位、5700余名党员干部下沉到网格区，争分夺秒对小区、宾馆酒店、出租房、工地等进行入户登记信息，做好政策宣传，全天候有序组织市民参加核酸检测采样。

瑞丽市19日宣布，截至当日10时30分，瑞丽城区全员核酸检测完成，287254份样本检测结果均为阴性。

执勤人员在瑞丽边境一线进行24小时巡逻（9月20日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

重新恢复活力

瑞丽市21日晚宣布，21日22时起，解除城区居家隔离，其中奥星世纪一期、二期小区封闭管理住户开展第二次核酸检测无异常后，于26日解除居家隔离。

同时，为落实“外防输入、内防反弹”工作要求，瑞丽市将严格社区网格化管控，社区居民实行扫云南健康码出入，对所有外来人员进行登记管理，社区及所有住户对外籍人员和来自高中风险地区的人员要第一时间向市疾控中心报告。

市民在瑞丽一家大型超市购买生活物资（9月15日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

连日来，记者在瑞丽市畹町镇、弄岛镇、姐相乡等边境乡镇走访见到，村寨村口都设立执勤卡点，工作人员24小时开展执勤和巡逻。

瑞丽负责同志提出，尽管疫情防控工作取得阶段性成果，但仍不能麻痹大意，要始终保持警惕、严密防范，坚决将“外防输入、内防反弹”各项措施抓实抓细抓落地。

封闭中的瑞丽市奥星世纪一期小区（9月15日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

22日凌晨，天空下起大雨。记者在杭瑞高速瑞丽东收费站看到，已有车辆在排队等候检查出城。即将出城的人员向现场执勤民警出示云南健康码绿码和核酸检测阴性结果，体温测量正常者予以放行。

22日是瑞丽解除城区居家隔离的第一天，当天，瑞丽街头的车辆、行人明显多了，一些门店商家按照疫情防控要求陆续准备开门营业。23日，瑞丽口岸的车流量达到558辆次，恢复到了此次疫情发生前的水平。

风雨过后见彩虹，瑞丽这座边陲城市，又重新恢复了生机与活力！

执勤人员在瑞丽边境一线进行24小时巡逻（9月19日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

医务人员对进城人员进行体温检测（9月15日摄）。 新华社记者 江文耀 摄

在云南瑞丽，防疫人员在夜间进行核酸检测（9月16日摄）。 新华社记者 江文耀 摄