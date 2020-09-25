近日，国家主席习近平应邀以视频方式出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表重要讲话。截至9月24日上午，他先后在联合国成立75周年纪念峰会、第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话。此外，他还在北京以视频方式会见联合国秘书长古特雷斯。他在这些会议和会见中的讲话，引发网络关注、网友热议。

“世界需要一个什么样的联合国”

今年是联合国成立75周年。目前，微博话题“联合国成立75周年”已有超过1亿阅读量。微博账号“联合国”在话题导语中说，2020年是联合国成立75周年，我们将在全球发起建设一个更美好未来的对话，欢迎您参与联合国的全球调查，为世界发展建言献策。

9月21日，习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上发表的重要讲话中，既回顾过去，总结联合国75年不平凡历程；也面向未来，就“世界需要一个什么样的联合国”等问题提出4点建议。

微信公众号“人民日报”以《这就是中国主张》为题，对习近平主席在峰会上的讲话进行金句摘编。这些金句让人过目难忘：“任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道。”“单边主义没有出路。”“各国关系和利益只能以制度和规则加以协调，不能谁的拳头大就听谁的。”“践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效。”

对讲话中的4点建议，求是网刊发题为《四个关键词，读懂习近平对联合国的建议》的文章进行归纳。具体来看，第一个关键词：公道。讲话建议，联合国应主持公道。大小国家相互尊重、一律平等是时代进步的要求，也是联合国宪章首要原则。第二个关键词：法治。讲话建议，联合国应厉行法治。联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，也是国际秩序稳定的重要基石，必须毫不动摇加以维护。第三个关键词：合作。讲话建议，联合国应促进合作。促进国际合作是联合国成立的初衷，也是联合国宪章重要宗旨。第四个关键词：行动。讲话建议，联合国应聚焦行动。践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效。

网上一篇源自《人民日报海外版》望海楼专栏的文章——《后疫情时代，联合国应发挥四大作用》一文，更进一步指出：习近平主席的4点建议，有着极强的现实针对性。对于个别国家包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势，在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道的行为，联合国理应主持公道。对个别国家搞例外主义，搞双重标准，歪曲国际法，以法治之名侵害他国正当权益、破坏国际和平稳定的行为，联合国必须厉行法治。对于个别国家靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏的现象，我们要做的是，以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和……

人民网《学习有方》栏目，邀请中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽、中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕，解读4点建议中蕴含的深刻内涵。“我们需要看到一个强大的有效的更负责任的联合国。”在阮宗泽看来，此次峰会召开旨在重申对多边主义的积极承诺，“习近平主席强调‘互相尊重、一律平等’，即勿忘联合国成立的初心，进而主持公道，使联合国更加平衡地反映大多数国家利益和意愿。”“联合国要解决霸权主义、霸凌主义、霸道主义问题，在这里‘三霸’没有出路。”张宇燕说。

就“4点建议”等中国主张，网友“小秋秋”评价说，“铿锵有力，掷地有声！”网友“微微”留言说，“中国主张，全球共享！”

“大国更应该有大的样子”

9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话中，习近平主席强调中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，并提出四点“倡议”、四点“启示”。

对这一讲话，中国共产党员新闻网“时习之”栏目用“一图速览”方式，制作了题为《习近平联大一般性辩论讲话聚焦这三大主题，干货满满》的图解新闻。央视网《联播+》栏目，对讲话进行了梳理。具体来看，四点倡议积极投身国际抗疫合作。它们分别是：面对疫情，我们要践行人民至上、生命至上理念；面对疫情，我们要加强团结、同舟共济；面对疫情，我们要制定全面和常态化防控措施；面对疫情，我们要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家。四大启示携手迎接更多全球性挑战。它们分别是：这场疫情启示我们，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里；这场疫情启示我们，经济全球化是客观现实和历史潮流；这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球；这场疫情启示我们，全球治理体系亟待改革和完善。

微信公众号“人民日报”，以《习近平：大国更应该有大的样子》为题摘录讲话金句：“人类不能再忽视大自然一次又一次的警告，沿着只讲索取不讲投入、只讲发展不讲保护、只讲利用不讲修复的老路走下去。”“大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。”“我们永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，无意跟任何国家打冷战热战，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。”

为支持联合国在国际事务中发挥核心作用，习近平主席宣布了中国的多项举措。对此，微博账号“联合国”刊文介绍，他宣布中国将向“联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划”再提供5000万美元支持；设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金；中国－联合国和平与发展基金将在2025年到期后延期5年；中国将设立联合国全球地理信息知识与创新中心和可持续发展大数据国际研究中心，为落实联合国《2030年可持续发展议程》提供新助力。

对习近平主席讲话的价值和分量，新华网引用中国常驻联合国代表张军观点解读。相关文章指出，习近平主席当天在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，这是中国领导人在重大历史关头面向国际社会的一次重要政策宣示，起到了鼓舞人心、指明方向、引领行动的积极作用。习主席提出的四项主张，来源于中国艰苦卓绝的抗疫斗争，每一条都经过了实践的检验，都有重要的现实指导意义。习主席深入思考人类前途命运，深刻总结疫情带来的启示，从树立人类命运共同体意识、正确对待经济全球化、绿色低碳转型、全球治理体系改革4个问题切入，系统阐述了中国的理念和主张，就事关人类发展的根本性问题给出了中国的答案。

就习近平主席的“大国更应该有大的样子”等讲话，网友“庞晓军”说，“我们永远不称霸，我们有信心有能力维护好国家安全与发展的利益。”网友“亚光”表示，“中国为世界美好发挥着越来越重要的作用。”

“历史接力棒

已经传到我们这一代人手中”

今年是个特殊年份。正如微博账号“联合国”所说，75年前，世界各国领导人采取了富有远见的措施，将人类从一场灾难性的全球战争中拯救过来。今天，在联合国成立75周年之际，全球正遭受着新冠肺炎疫情大流行的冲击，联合国首次以线上形式举行年度联合国大会，召集世界各国领导人为陷入危机的世界寻求解决方案。

身在这样的时刻，习近平主席会见古特雷斯秘书长时说，“世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。”他还在第七十五届联合国大会一般性辩论上指出，“历史接力棒已经传到我们这一代人手中，我们必须作出无愧于人民、无愧于历史的抉择。”他的观点，引发国际社会广泛共鸣。

人民日报刊发的《建设和谐合作的国际大家庭》一文，在网上广为传播。文章介绍了习近平主席在联合国成立七十五周年纪念峰会上的重要讲话引发的国际社会热烈反响。文章指出，接受采访的国际人士一致赞同习近平主席提出的重要主张，认为这为国际社会践行多边主义、推动构建人类命运共同体注入信心和动力。比如，法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，习近平主席的讲话高屋建瓴，意蕴深远，“联合国走过75年不平凡的历程，有效维护了世界和平，极大促进了全球发展，特别是广大发展中国家的经济社会发展。”再如，美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说，“大国应该是国际法治的倡导者、维护者和践行者。习近平主席提出的主张，体现了中国致力于维护世界和平与发展的决心和立场。”

新华网同样刊发文章，引用海外专家学者观点，呼应习近平主席讲话。相关文章提到，津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦对习近平主席强调的各国紧密相连、人类命运与共深表赞同。鲁沙布瓦表示，只有全世界团结一心，互帮互助，共同抗疫，人类才能在与新冠病毒的斗争中取得最终胜利。中国积极向国际社会伸出援手，向众多发展中国家捐赠医疗物资，同它们分享抗疫经验，起到典范作用，为全球抗疫事业作出了不可磨灭的贡献。文章还引用俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基的话说，中国一直支持联合国，致力于使发展中国家有更多机会参与全球治理。中国提出的构建人类命运共同体理念符合发展中国家利益，将推动各国共同发展。

“团结合作，是抗击疫情最有力的武器，也是人类赢得未来的路标。”人民日报发表文章指出，人类社会发展史，就是一部不断战胜各种挑战和困难的历史。我们坚信，经历疫情的严峻考验和风雨洗礼，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界的愿望将更加普遍而强烈，人类命运共同体理念将更加深入人心。团结合作的旗帜下，将汇聚起越来越多的人坚定携手，勇毅前行。

“疫情终将被人类战胜，胜利必将属于世界人民！”习近平主席在联大的讲话掷地有声，振聋发聩，传递信心和力量！