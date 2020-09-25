京津风沙源治理工程20年完成营造林超900万公顷

本报北京9月24日电 （记者寇江泽）24日，全国防沙治沙暨京津风沙源治理工程经验交流现场会在山西省右玉县召开。

记者获悉：京津风沙源治理工程实施20年来，累计完成营造林902.9万公顷，工程固沙5.1万公顷，草地治理979.7万公顷。工程区森林覆盖率由10.59%提高到18.67%，综合植被盖度由39.8%提高到45.5%，区域沙化土地面积年均减少432平方公里。

据介绍，京津周边地区生态状况极大改善，空气质量明显好转。北京市沙尘天气的发生次数从工程实施初期的年均13次减少到近年来年均2—3次。

2000年以来，在国家发展改革委的统筹下，林草、水利、农业等部门协同配合，京津工程区多措并举，通过对沙区植被依法实施“三禁”等保护措施，对沙化土地采取人工造林种草、封沙育林育草、退耕还林还草等生物措施和小流域综合治理、工程固沙等工程措施，以及优化生产方式、实行生态移民等预防措施，在首都周围建起了一道绿色生态屏障。

目前，我国有920个沙化县、172万多平方公里的沙化土地，沙化土地面积大、分布广、危害重。

国家林业和草原局有关负责人表示，下一步，防沙治沙工作要以保护修复荒漠生态系统为重点，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，把《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》中不同区域的防沙治沙任务和措施具体化。要继续推进京津风沙源治理、三北防护林建设、退耕还林还草等重点工程，不断优化建设内容，创新防治模式，提高工程成效。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 06 版）