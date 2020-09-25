一条“绿廊”连“双城”

绿色发展体现在城市规划上，就是要科学布局生产空间、生活空间、生态空间，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点

行走天津会发现，中心城区和滨海新区无论在地理位置上还是经济社会发展状况上，都呈现出鲜明的“双城”特点。如何打通两个城区的联系？2018年初，天津市优化城市发展格局，拿出大气魄、下出先手棋：在“双城”之间736平方公里区域内，建设绿色生态屏障，用一条“绿廊”连接“双城”，为发展留绿留白留璞。

736平方公里，相当于中心城区面积的两倍。这么大的一片土地留给林木绿化，而不是搞开发、建地产、上项目，展现出天津市践行“绿水青山就是金山银山”理念的坚定决心。如果按照之前“摊大饼”的发展路子，“双城”建设相向推进，很快就会到处都是“钢筋水泥”。但这样做就会缺少绿色空间，城市也难以“呼吸”“透气”，很难称得上宜居宜业，后续发展更会乏力。“绿廊”建设体现出的，正是优化空间布局以避免无序开发、推动绿色发展以加快建设美丽天津的发展之变。

2019年初，习近平总书记在主持召开京津冀协同发展座谈会时强调：“要增加清洁能源供应，调整能源消费结构，持之以恒推进京津冀地区生态建设，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。”天津市的经济结构以加工制造业和港口服务业为主导，资源能耗大、污染排放多的短板较为明显。破解这一问题，一方面要靠创新驱动发展，大力发展先进制造业和战略性新兴产业，培育经济发展新动能、新活力；另一方面则需要贯彻绿色发展理念，走资源能源节约集约利用之路，让资源节约、环境友好成为主流的生产生活方式。绿色发展体现在城市规划上，就是要科学布局生产空间、生活空间、生态空间，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点。

“规划科学是最大的效益”。贯彻绿色发展理念，科学规划至关重要。天津编制完成《天津市双城中间绿色生态屏障区生态环境保护专项规划（2018—2035年）》，全面推进生态文明建设，统筹生产、生活、生态空间，不断加强生态环境保护和生态修复建设。按规划要求，天津严格管控中心城区与滨海新区之间地带，持续推进绿色生态屏障区内的存量散乱污治理；同时严把审核关，所有产业项目要由天津市相关六个委办局严格审核把关，必须达到绿色高质量发展要求才能立项。为环首都生态屏障区做出先行实践，为京津冀区域协调发展提供重要绿色生态资源，见证天津的职责担当。

短短两年多时间，水清了，树绿了，稻香了。一级管控区内林地面积达到14.28万亩，初步呈现“水丰、绿茂、成林、成片”的生态效果。在位于绿色生态屏障区内的郊野生态绿廊观景台上，笔者偶遇三位结伴出游的老人，听他们说：“以前这里都是荒地和工厂。这两年搬走有污染的工厂，栽植树木，复垦荒地，种上‘小站稻’。现在满眼绿色，走在田间就能闻到稻米成熟的香味”。一位老人感慨：“这就是高品质小康生活！”

优质生态环境不仅是最普惠的民生福祉，也是最佳的营商环境。大部分辖区都在绿色生态屏障区内的津南区，近两年战略性新兴产业发展步伐加快，一批高科技智能化企业落户，走出一条高质量发展新路。这就是生态的效益，这也是天津的坚定选择。

（作者为本报天津分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 05 版）